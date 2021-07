Geste technique, superbe assist, les joueurs ont régalé lors de la Supercoupe

Alors que le championnat reprend dans une semaine, ce samedi, le Club de Bruges a remporté sa 16e Supercoupe de Belgique en battant Genk 3-2. Un premier trophée pour Philippe Clément et ses hommes dans un match qui aura été marqué par quelques gestes de classe.

Des rencontres comme la Supercoupe de Belgique de ce samedi, on en redemande en Belgique. Si Bruges a remporté la victoire face à Genk, le scénario du match est digne d’un grand film. Et l’on a pu voir quelques beaux gestes.

Ce sont tout d’abord les visiteurs qui ont ouvert le score. A la 44e minute de jeu, Genk récupère un ballon dans le camp brugeois et Bryan Heyen d’adressé un caviar à Théo Bongonda qui n’a plus qu’à pousser la balle au fond des filets pour faire 0-1.

Si Bruges est par la suite revenu au score et a repris sa marche en avant, Charles De Ketelaere y est lui aussi allé de son beau geste. A la 88e minute de jeu et alors que le score est de 3-1, Charles en a profité pour adresser un joli petit pont à Uronen, monté au jeu 20 minutes plus tôt.

Si Genk va revenir à 3-2, Bruges remporte la Supercoupe et envoi déjà un message à ses concurrents.