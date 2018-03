Gérard Linard restera à la tête de l'Union belge jusqu'en juin 2019

Gérard Linard a été confirmé dans ses fonctions de Président de l'Union belge de football jusqu'en juin 2019, a annoncé l'URBSFA dans un communiqué. Comme initialement prévu lors de son élection.



En raison de son âge, le mandat de Gérard Linard aurait pu prendre fin anticipativement. "À la suite du Comité Exécutif qui s’est tenu ce jeudi 29 mars, il a été décidé que Gérard Linard restera Président jusqu’en juin 2019. Lorsqu’il a été élu en juin 2017 en qualité de Président fédéral, Gérard Linard le fut avec un mandat de deux ans (cfr l’article B233 du règlement fédéral).Cependant, le règlement fédéral stipule également que tout mandat détenu dans une instance fédérale prend fin d'office au terme de la saison au cours de laquelle le membre intéressé atteint l'âge de septante-cinq ans (cfr l’article B206.3 du règlement fédéral)", explique le communiqué de l'UB.



La poursuite de ses activités à la tête de la Maison de Verre a a donc été soumise à un vote au sein du Comité Exécutif. "Et une majorité de ses membres s’est prononcée pour que Gérard Linard aille au bout de son mandat en écartant la limite d’âge dans le but d’assurer la stabilité et la continuité au sein de notre Fédération", précise l'URBFSA.