Gérard Houllier est décédé à l'âge de 73 ans

Le quotidien l'Equipe annonce le décès de Gérard Houllier. L'ancien entraîneur de Liverpool est mort à l'âge de 73 ans. L'ancien coach du PSG et de Liverpool avait récemment été opéré à l'aorte, précise le quotidien français. Il venait de regagner son domicile parisien à la suite de cette opération réussie. Vainqueur de la Coupe de l'UEFA avec les Reds, il avait pris ses distances avec le terrain en 2011 à la suite d'un passage par Aston Villa. Il est alors passé à un rôle de directeur sportif et de conseiller sportif, rôle qu'il a notamment occupé au New York Red Bull et à l'Olympique Lyonnais.

Il restera connu dans le coeur des supporters de Liverpool comme l'entraîneur qui a replacé les Reds sur la carte. En 2001, il avait réussi un improbable quadruplé (Coupe de l'UEFA, League Cup, FA Cup et Super Coupe d'Europe). Il aura été le patron d'Anfield Road pendant six ans, durant lesquelles il a notamment lancé un certain Steven Gerrard.