Géorgie - Macédoine du Nord, le match improbable pour une qualification historique à l'Euro

Ce n'est pas le match qui vous fait automatiquement saliver lorsque vous regardez le programme du jour sur votre application de résultats sportifs. Pourtant, le duel entre La Géorgie et la Macédoine du Nord sera quoiqu'il en soit historique, et devrait livrer une bataille épique.

Tous les deux sortis gagnants de leurs groupes de la première édition de la Nations League, les deux pays ont profité de la nouvelle règle induite par la création de cette nouvelle compétition européenne pour poursuivre leur rêve d'Euro. C'est ainsi qu'en battant respectivement le Bélarus et le Kosovo dans un barrage, la Géorgie et la Macédoine du Nord se retrouvent pour une confrontation unique, au terme de laquelle on connaîtra le nom d'un participant inédit à l'Euro. Ni les Géorgiens ni les Macédoniens n'ont réussi jusqu'ici à se qualifier pour une phase finale d'un tournoi européen.

