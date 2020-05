Georges Leekens à la retraite : interview entre pelouse et jardin

A quelques jours de son 71è anniversaire (qu'il fêtera le 18 mai prochain), Georges Leekens a annoncé son intention de mettre un terme à sa carrière d'entraîneur. Une carrière longue de 36 ans, entamée au Cercle Bruges en 1984 et achevée cette saison au Tractor Sazi, en Iran. Georges Leekens aura roulé sa bosse aux quatre coins du globe (Turquie, Algérie, Arabie Saoudite, Tunisie, Hongrie, Iran) et entraîné deux fois les Diables Rouges. Il aura également écumé les clubs belges, souvent même à plusieurs reprises. Toujours avec cette roublardise, cet entregent, ce côté séducteur qui font de lui un personnage incontournable du paysage footballistique belge. Entretien.

Georges, on n'imaginait jamais qu'un jour vous puissiez dire stop au métier d'entraîneur. Qu'est-ce qui vous a poussé à raccrocher ?

J'ai toujours vécu à 300 km/h et ici, avec le confinement, j'ai eu le temps...de prendre le temps. C'est la première fois en 20 ans que je vois mon jardin au printemps ! Avec la période de corona, on réfléchit beaucoup. Il y a eu la période d'avant, il y aura celle d'après. Je ne passe pas mon temps à observer mon passé, mais là je me suis quand même dit : 35 ans de carrière comme entraîneur, presque 36, après avoir déjà joué 15 ans au football (ndlr : en grande partie au FC Bruges), qui peut dire ça ? Pas grand monde, en fait. Le temps est venu que je pense davantage à moi-même, à ma famille que j'ai toujours laissé un peu en plan, à ma femme qui a toujours tout fait pour moi. J'ai connu beaucoup de clubs, beaucoup d'équipes nationales, je me suis toujours bien amusé. J'ai toujours aimé mon métier, mes joueurs, le public, même les médias. Même si je n'étais pas toujours d'accord, j'ai joué le jeu aussi. J'ai encore la flamme, l'enthousiasme, le physique et la santé. Mais il y a un temps pour tout. Je vais encore faire du consulting, en Belgique et à l'étranger. Mais le terrain, c'est fini.

Comment estimez-vous l'évolution du métier d'entraîneur en 35 ans ?

Il a beaucoup évolué. Au départ, un entraîneur, c'était juste un coach. Puis c'est devenu un people manager, pas seulement avec les joueurs mais aussi avec le staff, tous les spécialistes dont il faut s'entourer aujourd'hui. Les data, les analyses vidéos, le staff médical, les "Lieven Maesschalk" de la profession. Vous ajoutez à cela toutes les inconnues liées au coronavirus, l'organisation des testings, la gestion du mental de joueurs qui n'ont plus joué et se sont entraînés à part… L'entraîneur de 2020 va devoir gérer tous ces nouveaux paramètres. Son travail va devenir de plus en plus exigeant. La gestion d'un virus, je l'ai connue en Afrique, avec la Tunisie, et ce n'est pas évident. On ne pouvait pas jouer au Maroc, on avait dû aller en Guinée Equatoriale. C'était compliqué parce que dès qu'un joueur ne se sentait pas bien ou fatigué, il pensait qu'il avait chopé le virus. Il va y avoir un gros boulot pour les staff, à la fois pour gérer l'impact physique, mais aussi psychologique.

Vous êtes souvent passé deux fois au même endroit (Cercle Bruges, Courtrai, FC Bruges, Mouscron, Diables Rouges, Algérie), vous avez même connu trois mandats à Lokeren (!). Y'a-t-il un choix de carrière que vous regrettez ?

C'est vrai qu'il y a de nombreux clubs où je suis allé deux fois. Parfois, la deuxième fois ne valait pas la première. Je pense au FC Bruges, mon club. J'y ai joué, je l'ai entraîné entre 1989 et 1991 et j'y ai été champion. Lors de mon deuxième passage, je me suis un peu embrouillé avec mon président, Bart Verhaeghe, qui est resté un ami. Ce n'était pas la première fois qu'on voyait un entraîneur national partir dans un club. Je pense que ce n'était pas une bonne idée. Quitter son équipe nationale pour l'étranger ok, pour la Belgique je n'aurais pas dû. Je dirais que c'est ma seule grande erreur : quitter l'équipe nationale pour retourner en club, au Club, et suivre mon cœur.

Sélectionneur fédéral, ça reste le top ?

La Belgique, je l'ai eue deux fois (1997-1999 et 2010-2012). Travailler pour son pays, c'est ce qu'il y a de plus beau. C'est une fierté. Je me considère comme chauvin, et j'ai toujours essayé d'être un grand ambassadeur de la Belgique à l'étranger, j'en ai toujours parlé en bien. La deuxième fois, j'avais Eden Hazard, De Bruyne, Benteke, Lukaku, Dries Mertens que j'ai repris d'Utrecht avant qu'il ne parte au PSV puis à Naples, Witsel et Fellaini qui étaient encore au Standard, Vertonghen et Alderweireld qui étaient encore à l'Ajax, Vincent était déjà parti à Manchester City, il y avait Vermaelen d'Arsenal, Lombaerts du Zenit. J'avais un groupe fantastique, mais qui n'était pas encore prêt pour faire des résultats. Mes joueurs étaient encore trop jeunes. Mais c'est le meilleur groupe que j'ai eu de toute ma carrière ! On ne s'est pas qualifié pour l'Euro 2012, certains journalistes (néerlandophones) nous ont traité de loosers. Là je ne suis pas d'accord. J'ai dit, à l'époque, qu'on allait devenir meilleurs que les Pays-Bas. C'est ce qui est arrivé (rires)… Aujourd'hui, ces gamins sont devenus des adultes. Avec les résultats que l'on connaît. Je me réjouis d'ailleurs de la prolongation de contrat (ndlr : pas encore officielle) de Roberto Martinez. Il accomplit un boulot fantastique et l'osmose est totale entre son groupe et lui. On voit qu'il se plaît dans son job. On le voit même sur son visage, dans ses yeux. Le fait qu'il cumule ses fonctions d'entraîneurs et de directeur technique est une très bonne chose pour la Belgique, je trouve. Je pense d'ailleurs qu'on va gagner un trophée dans les deux prochaines années, Euro ou Coupe du Monde...

Echarpe jaune, Mac the Knife, Hamburgergate

Questions subsidiaires maintenant. Vous devez faire un choix. Pour la tenue d'un entraîneur, vous privilégiez le training, le costume trois pièces ou le combo pardessus-écharpe jaune ?

L'écharpe jaune ! J'ai joué le jeu pendant des années. Même les joueurs ont compris qu'elle nous aidait peut-être à gagner. Même par 32 degrés à Bruges, je portais encore mon écharpe jaune… C'était chaud ! Mais ce petit jeu était important pour la confiance. Donc, j'aime bien mon training, mais l'écharpe c'était différent…

Le repas idéal : un hamburger avec Eden Hazard ou un spaghetti avec Enzo Scifo ?

Les deux, parce que ce sont tous les deux de très grands joueurs. On a fait pas mal de cinéma autour de ça, mais j'étais un fan des deux. Enzo, car c'était un grand joueur, et Eden aussi bien sûr. Pourquoi étais-je parfois un peu plus sévère avec les grands (y compris Kompany) ? Parce que j'estime que les grands doivent donner plus que les autres. Les petits regardent les grands, et ceux-ci doivent toujours tirer cette charrette. Quand j'étais entraîneur de la Tunisie et qu'on est venu jouer ce match amical à Bruxelles, ce match interrompu par les grêlons, juste avant la coupe du monde brésilienne, un moment je me suis retrouvé côte à côte avec Eden. J'ai pris de ses nouvelles, on a discuté. Et puis, avec l'interruption du match, il m'a dit : "coach, on a le temps. On va partager un hamburger et c'est moi qui régale. La dernière fois, je l'ai mangé de l'autre côté (ndlr : sur l'esplanade devant le stade)." Cet humour-là, dans le métier, fait beaucoup de bien. J'ai souvent été un peu plus sévère avec mes grands joueurs, mais ils m'ont donné beaucoup d'amour en retour.

Tout au long de votre carrière, on vous a affublé de nombreux surnoms : Mac the Knife, Long Couteau, Georgescu, Monsieur 90%... Parmi tous ceux-là, lequel voulez-vous conserver ?

Je pense que ce qui reste, c'est Mac the Knife (ndlr : inspiré d'un personnage de l'Opéra de quat'sous, de Bertolt Brecht). Dans le temps, j'étais malheureux d'avoir reçu ce surnom. Moi, j'étais un joueur engagé, je n'étais pas un Enzo Scifo, un Hazard ou un Messi. Je jouais avec mes qualités, et physiquement j'étais assez fort. Joueur de grande taille, 1m87 et demi. Aujourd'hui, c'est une taille normale pour un défenseur, mais à l'époque c'était moins courant. Donc, ce surnom Mac the Knife, ça me va. Et Monsieur 90% ça me va aussi (rires).