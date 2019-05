Genk, un champion efficace (surtout) dans les moments importants

Sacré champion, Genk a remporté son quatrième sacre après avoir dominé la phase classique auparavant. Un sacre logique sur l’ensemble de la saison. Quelle empreinte ce Genk va-t-il laisser face aux autres champions depuis l’instauration du système de Play-offs (2010) ? Bilan statistique du cru genkois 2019 parmi les dix champions issus des « Play-offs ».

Nombre de points : Genk 2019 dans le cœur du peloton derrière un intouchable Anderlecht.

Avec 63 points sur la phase classique, Genk a le 7e bilan parmi les champions de la « réforme ». Les Limbourgeois sont devancés par trois équipes d’Anderlecht et deux Club de Bruges. Les mauves 2010 caracolent en tête avec 69 points. Un exploit d’autant plus remarquable que cette saison-là le forfait général de l’Excelsior Mouscron avait réduit le nombre de matchs à 28. Au niveau des Play-offs, le bilan de l’équipe de Philippe Clément est correct avec 20 points. Les Genkois sont dans le groupe de cinq poursuivants (de 20 à 22 points) derrière l’armada Mauve de 2010 et son 24/30.