Genk présente son 11 de légende avec De Bruyne, Courtois ou Sonck

Ces dernières semaines, les supporters de Genk ont eu l'occasion de voter pour leur 11 de rêve sur les réseaux sociaux du club. Pour chaque poste, ils avaient le choix entre plusieurs joueurs et devaient donc élire celui qui, à leurs yeux, avait le plus marqué l'histoire du club.

Au final, après plus de 50.000 votes, l'équipe limbourgeoise a publié son "Onze de rêve" sur son site web. Une équipe agencée en 4-4-2 classique, qui a fière allure, il faut bien l'avouer.

Entre les perches, difficile de passer à côté de Thibaut Courtois. Devant lui, une charnière centrale solide composée du tandem Christian Kabasele - Kalidou Koulibaly. Sur les flancs, Jere Uronen et Joakim Maehle ont été plébiscités par le public. Devant la défense quatre hommes : Leandro Trossard à gauche, l'inoxydable Thomas Buffel à droite et un détonnant mais complémentaire binôme axial composé de Wilfred Ndidi et Kevin de Bruyne. Pour finir, Ally Samatta et Wesley Sonck officient aux avant-postes.

Parmi les absents, qui n'ont donc pas reçu assez de votes pour figurer dans ce onze, on pointera (non-exhaustivement bien sûr), Christian Benteke, Souleymane Oularé, Branko Strupar, Elyaniv Barda, Leon Bailey, Koen Daerden, Ruslan Malinovskyi, Sander Berge, Daniel Pudil, Didier Zokora, Timothy Castagne ou Lazlö Koteles.