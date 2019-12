Le Racing Genk ne compte plus sur les services de Dieumerci Ndongala. C'est ce que le club limbourgeois a annoncé dimanche dans un communiqué. "Après une confrontation avec la cellule sportive, nous avons décidé que le club ne comptait plus sur Dieumerci Ndongala et ce jusqu'à nouvel ordre. L'ethique journalière de travail et l'intensité affichées par Ndongala ne satisfont pas les exigences du KRC Genk."

Ndongala est sous contrat jusqu'en 2021.