Genk, à dix tout le match, résiste à une triste Gantoise et laisse filer Bruges

Genk et La Gantoise ont partagé l’enjeu lors de cette 22e journée de championnat (1-1). Réduits à 10 très tôt dans la partie, les Genkois ont manqué un penalty en deuxième mi-temps et laissent filer Bruges. La Gantoise, de son côté, a livré une prestation décevante.

La rencontre commence sur les chapeaux de roue : sur un coup franc excentré depuis la droite, le pied gauche de Théo Bongonda dépose magistralement le ballon sur la tête d’Onuachu. Le Taureau d’or plante son 20e but en Pro League cette saison et installe Genk aux commandes après seulement sept minutes. La réaction de Hein Vanhaezebrouck se fait attendre, mais la rencontre prend une tournure radicalement différente lorsque Carlos Cuesta est exclu. Considéré comme dernier homme alors qu’il accroche Roman Yaremchuk aux abords de la surface, le Colombien est exclu pour la troisième fois de la saison. Cette infériorité numérique des Genkois dès la 12e minute aurait, pensait-on, dû asseoir une domination gantoise. Mais les Buffalos se sont montrés très prudents pendant le reste de la rencontre. John van den Brom sacrifiait Paul Onuachu pour jouer la carte de la vitesse de Yunya Ito en contre-attaque, mais voyait son plan se noircir dans les arrêts de jeu de la première période. Sur un centre d’un Sven Kums excentré à droite, Yaremchuk vient décroiser sa tête pour tromper Vukovic.

Dès le retour des vestiaires, le schéma global se clarifie : Gand s’installe dans le camp adverse, Genk profite des espaces. Ito l’a très bien assimilé en partant dans la profondeur à la 68e minute. Il est stoppé fautivement par Bolat dans la surface. Le gardien rattrape immédiatement sa boulette en sauvant ce penalty. "On a un sentiment mitigé", a réagi le gardien turc au micro d’Eleven Pro League. On a trop mal commencé la deuxième mi-temps. Par moments, on s’est un peu précipité. Mais bon, si on ne parvient pas à gagner, il faut pouvoir se contenter du point." Genk a raté sa chance de faire plier La Gantoise. Une Gantoise qui lance toutes ses forces offensives dans la bagarre (Depoitre, Niangbo) sans que le score ne bouge plus. Genk termine vainqueur moral d’un duel qu’il a eu en main avant l’exclusion de Cuesta, avant de résister en anesthésiant son adversaire du soir. De bon augure avant le topper face à Bruges dimanche ? Neuf points séparent les deux équipes avant de se rencontrer. Hein Vanhaezebrouck a lui aussi réagi. "Quand on passe autant de temps en supériorité, on doit être déçu. Trop peu d’idée, trop peu d’occasions en deuxième mi-temps alors que j’avais averti mes joueurs à la pause. Il n’y a pas eu assez de centres alors que Laurent Depoitre était monté."