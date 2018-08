Geert De Vlieger : "C'est le moment idéal pour Courtois de rejoindre le Real Madrid"

C'est désormais officiel : Thibaut Courtois est un joueur du Real Madrid. Le meilleur gardien de la Coupe du Monde 2018 retourne en Espagne après quatre années en Angleterre à Chelsea.

"C'est le moment idéal, après une Coupe du Monde où il se fait élire meilleur gardien du monde. Après ses quatre années à Chelsea, il est temps de passer à autre chose", a expliqué l'ex-gardien international belge Geert De Vlieger à notre micro.

À la question de savoir s'il s'agit du transfert du meilleur gardien du monde vers le meilleur club du monde, il acquiesce : "En tout cas dans l'un des meilleurs clubs au monde, et dans un championnat qu'il connaît bien. Il a prouvé à l'Atlético, puis avec Chelsea et l'équipe nationale qu'il est le meilleur au monde actuellement. C'est mérité. Le Real Madrid cherche toujours à attirer les meilleurs joueurs, et Keylor Navas n'est peut-être pas à ce niveau. Alors, s'ils sont capables d'avoir mieux, pourquoi pas ? Courtois aime jouer pour les trophées, donc le Real est idéal."

L'international belge n'a pas choisi Madrid exclusivement pour l'aspect sportif. Il a longtemps souhaité un rapprochement avec ses enfants, qui vivent dans la capitale espagnole avec la maman. "Je pense quand même que c'est d'abord sportif. S'il n'y avait pas eu de grande équipe à Madrid il ne serait jamais allé jouer là-bas. Mais cela montre qu'il se sent bien, s'il peut concilier le sportif et le privé. Peut-être qu'il peut même encore atteindre un niveau supérieur à Madrid, étant entouré de sa famille et dans un club avec des grands joueurs."

Le nouveau gardien madrilène a déjà évolué dans la ville, à l'Atlético Madrid, le club voisin. Les supporters colchoneros risquent donc peut-être de le chambrer. "Je pense que tout le monde comprend pourquoi Courtois voulait ce transfert. Les supporters de l'Atlético sont conscients qu'il a réalisé de très bonnes choses pour eux, et maintenant il veut faire la même chose avec le Real. C'est logique dans la carrière d'un joueur de foot. De toute manière, il a de l'expérience de partout : en Angleterre, en Espagne et en Belgique. Il sait très bien à quoi s'attendre. Je ne pense pas que cela va le perturber", conclut Geert De Vlieger.

Après Fernand Goyvaerts il y a ... 53 ans, Thibaut Courtois est donc le deuxième joueur belge à porter la vareuse du prestigieux club du Real Madrid !