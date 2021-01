Gaziantep, battu à par Rizespor, nomme Sa Pinto comme entraîneur, Mirallas blessé

Ricardo Sa Pinto est le nouvel entraîneur de Gaziantep, a indiqué le club turc mercredi. L'ancien coach du Standard s'est engagé pour deux ans et demi avec le club de Kevin Mirallas. Cette annonce est survenue quelques heures après la défait du club à Rizespor 3-0. Notre compatriote s'est blessé au cours de cette rencontre.

Ricardo Sa Pinto, 48 ans, retrouve un banc quelques semaines après son départ de Vasco de Gama. Le Portugais avait été limogé fin décembre par le club brésilien deux mois à peine après son arrivée

Idole du Sporting Lisbonne et ancien joueur (en 2006-2007) et entraîneur (en 2017-2018) du Standard de Liège, Sa Pinto avait auparavant entraîné l'Etoile Rouge de Belgrade, le Legia Varsovie, l'OFI Crète, en Grèce, et Al-Fateh, en Arabie Saoudite. Avec le Standard, il avait remporté la Coupe de Belgique et fini deuxième du championnat.



Sur le plan sportif, Gaziantep a manqué l'occasion de mettre la pression sur Besiktas et Fenerbahce. Après sa défaite, il pourrait perdre sa 3e place en cas de victoire de Galatasaray en début de soirée. Titulaire, Kevin Mirallas a malgré tout dû céder sa place à la demi-heure, visiblement touché. Rizespor a ensuite marqué à trois reprises, via Skoda (42e et 55e) et Samu (89e).

Gaziantep est 3e avec 34 points, quatre longueurs les clubs stambouliotes Besiktas et Fenerbahce, 38 points et 18 matches au compteur. Rizespor est 12e (24 pts). Galatasaray, 4e avec 33 points, pourrait grimper sur le podium en cas de victoire contre la lanterne rouge Denizlispor.