Gareth Bale pourrait arrêter le foot en juin... sauf si le pays de Galles se qualifie pour la Coupe du monde

Gareth Bale est en fin de parcours. A 32 ans, son parcours ressemble à une lente pente descendante. Après avoir été mis sur une voie de garage au Real Madrid, il avait été prêté à Tottenham avant de revenir à Madrid cette saison. Son temps de jeu est famélique (trois apparitions, un but), eu égard à ses blessures à répétition. Selon Sky Sports, le joueur envisagerait même de mettre un terme à sa carrière dès le mois de juin, date à laquelle son contrat avec la Maison Blanche vient à échéance. Un seul élément pourrait le faire continuer au-delà de cette période : une qualification du pays de Galles pour la Coupe du monde. Dévoué à sa sélection nationale, avec laquelle il a disputé une demi-finale d'Euro (2016), Bale espère pouvoir disputer une Coupe du monde une fois dans sa vie. L'équipe nationale n'a disputé qu'une seule phase finale dans son histoire, en 1958. Les Gallois sont barragistes de la zone Europe et tenteront de se qualifier pour la phase finale en battant l'Autriche, puis le vainqueur du duel entre l'Ecosse et l'Ukraine.