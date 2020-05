Garder les distances de sécurité en foot ? Facile, il suffit de jouer un caddie

Pour continuer à jouer au foot malgré la pandémie de coronavirus, certains sont plus imaginatifs que d'autres. Plus loufoques aussi.



En Allemagne, les premières et deuxièmes divisions ont repris mais pas les championnats amateurs. Certains ont trouvé la parade pour garder les fameux 1,5m d'écart, la distance de sécurité. Et pour cela, ils se sont inspirés ... des supermarchés. Chaque joueur, même le gardien, est muni d'un caddie. Seul l'arbitre est exempté, mais il se balade avec un club de golf.



Il suffisait d'y penser. Et cela n'empêche pas de marquer de jolis buts en plus.



Pour l'anecdote, le SC Einheit et le SV Konigstein ont partagé sur le score de 2-2.