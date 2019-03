Galatasaray cartonne 5-0 avec un doublé d'Onyekuru

Galatasaray n'a pas fait dans le détail face à Antalyaspor dans le cadre de la 25e journée de championnat.



Le Gala s'est imposé 5-0 grâce notamment à des anciens joueurs de notre Pro League. Henry Onyekuru, passé par Eupen et Anderlecht, a marqué un doublé et Mbaye Diagne, qui a évolué au Lierse et à Westerlo, a également alimenté. Sofiane Feghouli et Badou Ndiaye ont inscrit les deux autres goals.



Ce large succès permet au club de Fatih Terim de consolider sa deuxième place avec 49 unités. A bonne distance tout de même de Basaksehir (57 points).