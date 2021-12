Futsal : La Belgique s’incline lourdement contre la France pour son deuxième match (7-3)

La Belgique s’est inclinée 7-3 contre la France pour son deuxième match du Tournoi des quatre nations de futsal samedi à Zeist aux Pays-Bas.

Après leur victoire 4-2 contre l’Allemagne jeudi, les Diables Rouges Futsal ont vécu un match difficile face aux Bleus. Mouhoudine (2e, 13e) et Bendali (20e) avaient donné fixé le score à 3-0 au repos. Bendali (21e), N’Gala (24e), Lutin (26e) et Saadaoui (32e) ont inscrit les buts français en seconde période tandis que la Belgique a sauvé l’honneur via Rahou (29e), Paulus (40e) et un but contre son camp de Belhaj (40e).

La Belgique affrontera encore les Pays-Bas dimanche à 16h00. Les 'Oranje' préparent le championnat d’Europe, qui se déroulera du 19 janvier au 6 février 2022 chez eux, à Amsterdam et à Groningue.

Après avoir raté la qualification pour cet Euro 2022, l’équipe entraînée par Karim Bachar vise désormais la Coupe du monde 2024. Le sélectionneur national considère ce tournoi comme "une excellente opportunité de donner une chance à de nouveaux garçons afin qu’ils acquièrent de l’expérience internationale".