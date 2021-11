Futsal: Alain Dopchie coach de Brunehaut, c’est un peu comme si Roberto Martinez entraînait les Francs Borains!

Pendant douze ans, l’Athois Alain Dopchie a travaillé au sein de la section futsal de l'Union Belge de football. Il fut même sélectionneur national des "mini Diables" de 2010 à 2016 ! Après avoir quitté cette fonction prestigieuse, il est devenu consultant auprès de la Fédération française. Mais le terrain lui manquait trop et en août dernier, il devenait, petite bombe dans le milieu, coach de l'Olympic Brunehaut, un modeste club hennuyer de… troisième division ! Alain Dopchie à Brunehaut, c'est un peu, toute proportion gardée évidemment, comme si Roberto Martinez devenait entraîneur des Francs Borains ou de La Louvière-Centre ! Comment diriger une équipe amateure quand on est professionnel jusqu'au bout des ongles ? Comment faire passer son message sans dégoûter ses joueurs ? Comment se comporter vis-à-vis des dirigeants et des supporters ? Pour le savoir, nous avons assisté à un entraînement donné par Alain Dopchie à Brunehaut… un lundi soir à 21 heures ! Le décor " amateur " (dans le bon sens du terme évidemment) est planté. Et les premiers mots de ce coach atypique, véritable personnage dans la discipline, sont lâchés d’entrée… " Moi, je suis un passionné ! "

Alain Dopchie, vu votre carte de visite, nous avons évidemment été surpris d’apprendre votre arrivée à l’Olympic Brunehaut. Que faites-vous là ?

" Quand on quitte un poste dans la lumière, en l’occurrence sélectionneur national en ce qui me concerne, on connaît souvent une période noire pendant laquelle on vous oublie un peu. On a l’impression de ne plus exister. Et là, j’ai rencontré des dirigeants, le président John Carbonnelle et le directeur technique Aurélien Depretz, qui m’ont convaincu de revenir avec de beaux objectifs. La passion a repris le dessus ! "

Je crois qu’on peut sans souci évoluer dans un monde amateur tout en essayant d’être le plus professionnel possible. Mais ça demande beaucoup de sacrifices ! Je redécouvre certains aspects de l’amateurisme comme… les excuses bidon !

Comment faites-vous passer votre message, très pointu, aux membres de votre équipe ? Avez-vous dû l’adapter pour qu’il soit bien compris par des joueurs qui bossent en journée et s’entraînent à 21 heures ?

" C’est vrai que je me retrouve dans un monde amateur. Ici, quasi tous les gars jouent au football, s’entraînent deux fois par semaine en prairie et disputent un match le week-end. Alors oui, c’est compliqué de les convaincre de s’astreindre à un entraînement en salle supplémentaire le lundi soir, sans oublier nos rencontres de championnat le vendredi. En six matches, je n’ai jamais pu aligner la même équipe ! C’est un vrai regret. Je crois qu’on peut sans souci évoluer dans un monde amateur tout en essayant d’être le plus professionnel possible. Mais ça demande beaucoup de sacrifices ! En fait, je redécouvre certains aspects de l’amateurisme comme… les excuses bidon ! "