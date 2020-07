Fuenlabrada peut oublier la montée en Liga à cause du coronavirus

Fuenlabrada, club de Division 2 espagnole, peut oublier la montée éventuelle en Liga (D1) via les playoffs. La fédération espagnole de football a annoncé dimanche que le dernier match du club contre le Deportivo La Corogne reporté au 30 juillet à cause du coronavirus ne sera finalement pas joué.

Samedi, Fuenlabrada a révélé que douze nouveaux cas positifs au coronavirus sur un total de 28 avaient été enregistrés. Le club de la région de Madrid devait affronter La Corogne lundi dernier dans le cadre de la dernière journée de championnat. Le match avait été repoussé au 30 juillet après la découverte de plusieurs cas positifs. Fuenlabrada tenait absolument à jouer cette rencontre car en cas de victoire, il se hissait en sixième position et pouvait dès lors participer aux playoffs pour la montée en Liga.

Comme la fédération a décidé d'annuler la rencontre, Elche reste sixième et disputera les barrages avec le Real Saragosse, Almeria et Gérone. La mini-compétition débutera bien le 30 juillet comme initialement prévu. Les deux premiers de La Liga2, Huesca et Cadix, montent directement en Division 1.