Frédéric Larsimont, votant belge pour le Ballon d'Or: "Je ne me fais pas que des amis depuis ce matin"

Le Ballon d'or a été décerné lundi soir au Croate Luka Modric, large vainqueur devant Cristiano Ronaldo et Antoine Griezmann. Du côté des Diables Rouges, 3 joueurs se sont classés dans le top 30: Thibaut Courtois à la 14ème place (il est le meilleur gardien classé), Kevin De Bruyne à la 9ème et Eden Hazard une place devant le médian de Manchester City, à la 8ème place.

France Football a repris l'organisation de l’événement et le système de vote a donc changé par rapport à l'édition 2017 du plus prestigieux des trophées individuels du football. C'est un panel de journalistes (un par pays) qui élit le lauréat. Frédéric Larsimont, du journal Le Soir, votait pour la Belgique. Et petite surprise: il n'a pas placé de Belge dans son top 5. "Je ne me fais pas que des amis depuis ce matin, je ne vous le cache pas" affirme le journaliste au micro de Manu Jous, qui l'a contacté ce mardi. "J'ai fait ma liste personnelle au moment du vote, avec mes critères personnels, affectifs et sportifs. Et dans cette liste, Eden Hazard était 8ème. Et je constate qu'il est 8ème au général... Les 5 qui ont obtenu mes voix sont dans les 7 premiers. Je n'ai donc pas fait un vote folklorique."

Il défend donc sa liste rentrée auprès du journal France Football. "Les 5 pour lesquels j'ai voté m'ont paru avoir eu plus d'impact sur la saison qu'Eden Hazard. J'essaye de faire un vote en âme et conscience. Donc un vote journalistique. Alors oui, il peut y avoir à redire car chacun a ses sensibilités. C'est la même chose pour un Soulier d'Or. J'essaye d'être aussi proche possible de la vérité, si il y en a une une. Mais je ne fais certainement pas un vote patriotique."

Frédéric Larsimont explique aussi pourquoi il a placé Kylian Mbappé en première place: "J'ai longtemps hésité entre Mbappé et Modric [pour la 1ère place]. Ce qui a fait pencher la balance, c'est sa jeunesse. Il m'a fasciné pendant la Coupe du Monde. Il a été l'un des instigateurs de la victoire de la France. J'ai toujours eu un petit faible pour les jeunes."

Alors la solution serait-elle d'avoir un jury de journalistes par pays, afin d'éviter de n'avoir que le point de vue d'une seule personne?

"Je partage entièrement cet avis" affirme Frédéric Larsimont pour conclure. "Ce serait quand même pas mal. Dans certains pays, cela fonctionnerait sans problème. Mais dans d'autres, il faut voir. Les organisateurs m'ont glissé dans l'oreille qu'ils ont eu des difficultés pour trouver un journaliste, par exemple, pour Bouthan ou Madagascar. Cela relativise l'organisation d'un jury par pays. Mais un jury ne garantit pas qu'il n'y ait pas de désaccord... Il ne faut pas oublier que le football est un jeu. Le jugement de l'un n'est pas le jugement d'un autre."

Le décompte des places obtenues par les Diables rouges:

Eden Hazard

1. Bahamas, Sri Lanka

2. Iran, Mongolie, Slovénie, Somalie, Soudan, Syrie, Zambie

3. Bolivie, Congo, Iles Cook, Gambie, Libye, Liechtenstein, Madagascar, Maldives, Monténégro, Népal, République tchèque, Serbie, Suisse, Turquie

4. Azerbaïdjan, Bangladesh, Bulgarie, Burkina Faso, Colombie, Comores, Erythrée, pays de Galles, Irlande du Nord, République dominicaine, Sao Tomé-et-Principe, Tadjikistan, Thaïlande

5. Allemagne, Bahreïn, Canada, Costa Rica, Ghana, Grenade, Japon, Macédoine, Maurice, Palestine, Pologne

Kevin De Bruyne

1. /

2. /

3. Finlande, Grenade

4. Brésil, Cap Vert, Chili, Chypre, Gibraltar, Koweit, Malaisie, Pays-ba, Turkménistan, Zambie

5. Bolivie, Mongolie, Turquie

Thibaut Courtois

1. Kirghizistan

2. /

3. /

4. RD Congo

5. Madagascar, Pakistan

Le Top 5 de Frédéric Larsimont

1 Mbappé

2 Modric

3 Cristiano Ronaldo

4 Varane

5 Salah