Frappe en force, coup franc direct : les gauchers ont régalé en Pro League

La légende voudrait que les gauchers aient ce petit quelque chose en plus, ce petit brin de folie qui fait lever les foules. Si cela reste à démontrer, force est de constater que deux pattes gauches ont régalé ce samedi soir, sur les pelouses de Pro League.

Pourtant, le premier but qui nous occupe n’est pas l’œuvre d’un "vrai" gaucher. Il n’en est que plus beau. Frappe des 20 mètres, enroulée et parfaitement placée. Giulian Biancone, défenseur du Cercle, a planté l’un des buts du week-end sur la pelouse de Waasland-Beveren.

Un peu plus tard dans la soirée, c’est Nemanja Antonov qui a inscrit un sublime coup franc direct dans les filets du malheureux Gaetan Coucke, à l’occasion du partage 2-2 entre l’Excel Mouscron et le Racing Genk.

Point commun entre les deux réalisations ? Elles ont toutes deux ramené un point. Comme quoi on peut parfois joindre l’utile à l’agréable.