Franky Van der Elst en admiration devant Noa Lang : "c'est l'homme de la saison !"

Franky Van der Elst, qui a fêté ses 60 ans vendredi, reste un témoin privilégié de l'évolution du FC Bruges. Ancien taulier du FC Bruges, il continue de suivre les performances de son ancien club, qui entamera ses PO1 face au Sporting d'Anderlecht ce dimanche. En cas de succès brugeois, le suspense pourrait déjà en prendre un grand coup. "Ce qui fait la différence cette année pour Bruges, c'est la présence d'un plus gros collectif que la concurrence. Ils ont beaucoup plus de joueurs qui peuvent faire la différence. Il y avait déjà Vormer et Vanaken, puis Lang est venu dans l’équipe et a directement prouvé qu'il était l'un des meilleurs. Bas Dost est venu au bon moment. Le poste d'attaquant de pointe était problématique et ils l'ont réglé grâce au Néerlandais. Clinton Mata a joué son rôle et il a été important. L’expérience a joué aussi. Ils ont joué la Ligue des champions et ça fait grandir une équipe. Sans oublier l'entraîneur. Philippe Clement a prouvé qu’il était un bon gestionnaire."

