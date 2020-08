Fornieri au Standard : les supporters "confiants" après l'investissement d'"un Liégeois"

L’annonce de l’entrée de François Fornieri dans le capital du Standard de Liège lundi matin a permis aux supporters du Standard de pousser un ouf de soulagement. Inquiétés par la situation financière de leur club, ils sont heureux de cet investissement d’autant plus qu’il est réalisé par un Liégeois. Philippe Denoël , responsable du club de supporters 'Standard-Internet' et Fabrice Bertrand , membre des "Rouches de la vallée du Geer", se sont exprimés au micro de Pierre Capart.

"Fornieri, c’est un Liégeois. C’est déjà une bonne chose car l’état d’esprit liégeois c’est quelque chose d’important pour nous" se réjouit Philippe Denoël. "Cet investissement met les joueurs en confiance, met les supporters en confiance et va peut-être aider le club à ne pas devoir vendre ses meilleurs joueurs. Une chose qui aurait été nécessaire pour équilibrer le budget cette année. Avec ses relations, son aura et ses capacités financières, il va apporter une certaine stabilité dans le club et cela va peut-être attirer d’autres investisseurs."

On avait peur de perdre nos meilleurs joueurs, on peut désormais les garder et peut-être même réaliser un beau transfert

Même son de cloche du côté de Fabrice Bertrand, surnommé 'Bouba'. "On connait les problèmes financiers que nous avons. Il fallait trouver quelqu’un pour aider Bruno Venanzi et on l’a trouvé en la personne de François Fornieri. C’est un Liégeois, quelqu’un de la maison. On craignait de devoir lâcher nos meilleurs joueurs comme Bastien ou Vanheusden. A partir de ce moment-là, quels objectifs aurait-on pu atteindre en championnat ? Sans nos cadres cela aurait été compliqué. Si un investisseur comme lui arrive, on peut les garder et même peut-être faire un beau transfert. Je pense que tous les supporters vont être soulagés."