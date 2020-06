Footgate : Après Charleroi, le KRC Genk aussi perquisitionné ce mercredi

Après le Sporting de Charleroi, le KRC Genk a lui aussi été perquisitionné par la police judiciaire mercredi. Le parquet fédéral l'a confirmé à l'agence Belga. Ce mercredi matin, le Sporting de Charleroi a reçu la visite de la police judiciaire du Limbourg dans le cadre de l’opération 'Mains propres', appelée également 'footgate' et portant entre-autres sur les agissements de certains agents de joueurs dont Mogi Bayat.

C'est le Sporting de Charleroi lui-même qui a communiqué cette information sur son site internet.

Les Carolos disent avoir "pleinement collaboré" avec les enquêteurs en leur remettant "des documents relatifs à certains transferts de joueurs."

La perquisition a duré une heure et s’est parfaitement déroulée, a précisé le club.

Cet épisode s'ajoute à la longue liste des faits liés à l'enquête sur le scandale de fraude dans le football belge.

Fin janvier, le parquet fédéral avait annoncé que le volet de l'affaire autour de l'agent de joueurs Dejan Veljkovic était prêt alors que celui concernant l'agent de joueurs Mogi Bayat ne devrait pas être bouclé avant la fin juin.

L'opération "mains propres" menée par la justice dans le milieu du football belge remonte à octobre 2018. Elle tourne autour de matches truqués mais comporte aussi un volet lié à des faits de fraudes financières. Entre autres personnalités, l'agent de joueurs et ancien dirigeant de club Mogi Bayat a été inculpé, de même que l'ancien agent de joueurs Dejan Veljkovic qui a eu recours, pour la première fois en Belgique, au statut de repenti.

En tant que repenti, il a collaboré avec les enquêteurs et conclu un accord avec la justice, acceptant une peine de prison de cinq ans avec sursis, une amende de 80.000 euros avec sursis et la confiscation de toutes les sommes d'argent obtenues illégalement. En échange, il a dû fournir à la justice des informations importantes et complètes sur son activité personnelle et sur les mécanismes utilisés dans le milieu en général.

Les enquêteurs ont procédé ces derniers mois à l'audition d'une kyrielle d'acteurs du monde du football belge, de dirigeants de clubs, à entraîneurs, en passant par des agents de joueurs, des arbitres et des footballeurs.