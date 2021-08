Football : Suivez la Supercoupe de l’UEFA entre Chelsea et Villarreal (DIRECT commenté 21H)

Le Football Européen reprend ses droits ce mercredi, même si des tours préliminaires ont déjà été joués. Chelsea affronte Villarreal en Supercoupe de l’UEFA. Les vainqueurs de la Ligue des champions et de l’Europa League s’affronteront dans une rencontre de prestige.

Unai Emery et Thomas Tuchel, les deux derniers entraîneurs du PSG, s’affrontent lors de la Super Coupe de l’UEFA ce mercredi à Belfast devant environ 13.000 spectateurs. Un match où qui verra s’opposer le dernier vainqueur de la Ligue des Champions, Chelsea, au dernier vainqueur de l’Europa League, Villarreal. De quoi déjà garnir l’armoire à trophée et de lancer le mieux possible sa saison.

Du côté de Chelsea, vainqueur de la Ligue des Champions face à Manchester City, on voudra en profiter pour remporter une seconde fois le trophée, après la victoire en 1998. Car les Blues restent sur trois défaites consécutives (Atlético Madrid, Bayern Munich et Liverpool en 2019) et voudront changer la donne.

"Quelle plus belle façon de commencer la saison qu’avec une finale européenne. J’ai beaucoup de respect pour Villarreal et Unai Emery. Je veux dire, ils devront bientôt appeler l’Europa League, le Trophée Unai Emery. Il est incroyable. Je pense qu’ils aborderont ce match avec le sentiment qu’ils n’ont rien à perdre. Mais nous ferons tout ce que nous pourrons pour remporter le trophée", a déclaré Thomas Tuchel.

Le Villarreal, vainqueur de l’Europa League face à Manchester United au terme d’une séance de tirs au but interminable, lui souhaite devenir le 26e club et 6e espagnol à soulever ce trophée.

"Je veux gagner la Super Coupe parce que jusqu’à présent, je ne l’ai pas fait. J’ai été impliqué dans deux (en 2014 et 2015 avec Séville) et j’ai perdu les deux. Ce serait une excellente façon de terminer la saison dernière. Nous pourrions à nouveau créer l’histoire et réaliser quelque chose de merveilleux avant la nouvelle campagne. La Super Coupe montrera ce dont nous sommes capables face à une équipe de haut niveau comme Chelsea, le champion d’Europe en titre et, pour moi, la meilleure équipe du monde", a expliqué Unai Emeri.

Va-t-on à nouveau voir des prolongations comme lors des trois dernières finales ou bien les deux équipes vont réussir à se départager avant la fin du temps réglementaire ? Réponse vers 23h.