Football : Neymar et Hazard, deux des joueurs majeurs les plus blessés depuis l’été 2017

Alors que les huitièmes de finale de la Ligue des Champions approchent, certains des joueurs stars des équipes font la grise mine. C’est notamment le cas de Neymar, blessé à Caen en Coupe de France, mais aussi d’Eden Hazard, de retour à l’entraînement cette semaine. Ces absences vont-elles peser sur une éventuelle qualification en quart de finale ? Et parmi les grands joueurs, lesquels sont le plus souvent sur la touche ?

C’est la question que s’est posée le journal français l’Equipe, qui a décidé de se pencher sur les blessures des joueurs majeurs. Et il en ressort un classement un peu particulier.

Depuis 2017, Neymar est le joueur majeur qui a manqué le plus de matches suite à des blessures. Avec 64 rencontres loupées et 103 matches disputés, le Brésilien a manqué un peu plus de 40% des rencontres sous le maillot du PSG. Surtout quand on sait que la saison passée, lorsqu’il a été un peu épargné par les blessures, le PSG a disputé la finale de la Ligue des Champions, la perte de Neymar représente un gros manque à Paris.

Et puis parmi les autres joueurs majeurs blessés, Eden Hazard. Le joueur du Real Madrid a loupé plus de 50 matches sous le maillot Merengues, alors qu’il n’a disputé que 35 rencontres. Pourtant, la saison d’avant sous le maillot de Chelsea, Hazard avait été épargné. Notre capitaine chez les Diables avait été aligné à 52 reprises.

Enfin, on retrouve aussi dans ce classement le Français Paul Pogba. Depuis 2017, le milieu de terrain a été indisponible 54 fois.