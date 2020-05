Football manager : Il crée une équipe uniquement avec des gardiens

Durant le confinement chacun occupe son temps comme il le peut. Les jeux vidéo notamment ont la cote. Parmi ceux-ci, Football Manager, un célèbre jeu de gestion footballistique sorti pour la première fois en 2004.

Dans ce jeu on construit son équipe et on la dirige. Sport Bible raconte le défi qu’un Australien de 28 ans répondant au nom de Andy Tin s’est lancé : mener à la victoire une équipe comprenant uniquement des gardiens de but.

Sous le nom de Northampton Town, cette formation est composée de Courtois, Alisson, Oblak, Ter Stegen, Neuer, Buffon, Ochoa ou encore Mignolet et Meret.

L'idée est absurde et géniale, pour son originalité. Les résultats eux ne suivent pas vraiment. Après 3 victoires en amical, la saison a débuté avec un 2 sur 21 peu flatteur. Après 9 rencontres, le jeune Andy a été limogé.