Football : Les championnats amateurs suspendus au moins jusqu'au 17 janvier

C'était craint par l'ensemble des acteurs, c'est désormais officiel : poussés dans leurs retranchements par un Covid qui reprend du galon, l’ACFF (association des clubs francophones de football), la VFV (aile flamande) et l’Union Belge de football ont décidé d'interrompre les championnats du football amateur.

"Report de tous les matchs officiels jusqu’au lundi 17.01.2022 inclus. S'il n'y a pas d'assouplissement concernant la fréquentation des matches par les spectateurs lors du Comité de Concertation de la mi-janvier, ce report de tous les matches officiels de ces catégories sera automatiquement prolongé jusqu'au 28.01.2022.

D2 ET D3 ACFF, TOUTES LES COMPÉTITIONS INTERPROVINCIALES, PROVINCIALES ET RÉGIONALES D’ÉQUIPES PREMIÈRES, RÉSERVES ET ÉQUIPES D’ÂGES