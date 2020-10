Football : la malédiction des buts contre son camp

Parfois impressionnants, de temps en temps lourds de conséquences et souvent amusants, les CSC (contre son camp) sont parmi les faits de jeu les plus cruels du football.

Sans mauvais jeu de mots, l'équipe nationale féminine belge a fait des flammes hier soir lors des phases de qualification pour l’ Euro 2021 . Elle partait certes avec une petite longueur d’avance face à la Lituanie , 107ème au classement FIFA , mais, on ne peut pas attribuer tout le mérite au Red Flames …

Dans la catégorie de nos champions nationaux, je demande Lukaku . Le joueur de l’ Inter Milan connaît malheureusement très bien le sentiment de culpabilité lorsqu’on marque contre son camp. Surtout quand ce goal est décisif en finale de l ’Europa League. Lors de la rencontre entre Séville et l’Inter Milan en août, Lukaku a dévié le ballon dans son propre goal . D’abord attribué à Diego Carlos de Séville, l’ UEFA a finalement qualifié ce but décisif de contre son camp, au grand désarroi du Diable Rouge.

L’Histoire retiendra que Mario Mandzukic a marqué le premier but de la finale de Mondial 2018 opposant la France à la Croatie . En voulant intercepter un coup franc donné par Antoine Griezmann à la 18ème minute, le joueur croate a marqué de la tête, dans son propre camp. Mandzukic s’est rattrapé en deuxième mi-temps en marquant dans le bon goal mais ça ne suffira pas à battre la France, victorieuse.

3-2 : But contre son camp de Lukaku sur un retourné de Diego Carlos - FC Séville - Inter Milan -... A la 75e minute, Diego Carlos tente un retourné dans le rectangle sur phase arrêtée. Lukaku, qui traîne par là, dévie le ballon dans ses propres filets.

Chez les Dames, un " own goal " de la défenseuse anglaise Laura Bassett marquera la défaite contre le Japon. La joueuse mettra un goal dans son propre camp à la 92ème minute de la demi-finale de la Coupe du Monde 2015 . Sort cruel pour l’équipe britannique.

En 2015, Ante Kulusic, défenseur croate du Genclerbirligi SK, a inscrit un but très lointain, mais malheureusement pour lui et son équipe, contre son camp. Le sort était de toutes façons scellé car son équipe était déjà menée 3-0 sur le gazon du Gaziantepspor.

Lors du match de Ligue 2 Caen-Grenoble en février 2020, le gardien Brice Maubleu a envoyé la balle dans son propre but. Alors qu’il s’apprêtait à dégager à la main, le pauvre a mis un but contre son camp. C’est le parfait exemple de ce qu’on appelle un " but gag ".