La Ligue des champions aura un visage bien différent à partir de la saison prochaine comme l’a communiqué l’UEFA.

"L’UEFA supprime à partir de cet été dans toutes ses compétitions de clubs l’avantage lié aux buts à l’extérieur, qui servait à départager deux équipes à égalité après leurs matches aller-retour. Introduite en 1965, cette règle sera remplacée par deux périodes de prolongation de quinze minutes, puis par d’éventuels tirs au but." explique l’instant européenne.

Cette décision sera donc mise en place dans les prochaines éditions de la Ligue des champions, de l’Europa League et pour l’Europa Conférence League, la nouvelle compétition des clubs organisée par l’UEFA. Avec cette nouvelle configuration, l’approche des matches sera bien différente et pourrait offrir des scénarios plus spectaculaires puisque les équipes à domicile devraient avoir moins peur de prendre un but à la maison.

Avec une telle configuration, plusieurs confrontations récentes auraient pu connaître un dénouement bien différent. Cette saison, le Bayern Munich et le PSG auraient, par exemple, dû passer par les redoutables prolongations après la victoire parisienne 2-3 en Allemagne et celle des Munichois 0-1 dans la capitale française lors des quarts de finale de la Ligue des champions. Le nombre de prolongations pourrait ainsi drastiquement augmenter.