La FIFA ne semble pas emballée à l’idée de lancer une Coupe du monde féminine. La preuve, la compétition n’est pas une "World Cup" mais "The First Fifa World Championship for Women’s Football for the M & M’s Cup".

En résumé, c’est la Coupe du monde des dragées en chocolat mais la Coupe, le trophée, est bien réelle, pas en chocolat.

Ce n’est qu’en 1995 que les équipes nationales féminines auront droit au terme 'Coupe du monde'. Avant 1991, des compétitions plus informelles étaient toutefois organisées.