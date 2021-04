Pourtant, le miracle fonctionne en début de rencontre. Les Samoa américaines arrivent à garder le 0 derrière pendant les dix premières minutes. Mais de 0-0, le score passe à 16-0 à la mi-temps. Tout est déjà dit pour la victoire, mais il reste encore à l’Australie à écrire l’histoire en allant chercher le record acquis quelques jours plus tôt.

Avec 65 000 habitants, les Samoa américaines sont à l’époque la 203e et dernière nation au classement FIFA (aujourd’hui ils sont classés à la 192e place) et affrontent l’Australie. Une Australie qui, deux jours plus tôt, s’était déjà emparée du record du plus grand nombre de but avec une victoire fleuve 22-0 face au Tonga. Autant dire que les Socceroos sont en formes.

Les buts pleuvent et le comptage va même être perturbé. Au coup de sifflet final, tout le monde est persuadé que l’Australie s’est imposée 32-0. Tout le monde sauf Ronan Léaustic, l’arbitre de la rencontre, et ses assistants qui ont refusé un but d’Archie Thompson pour hors-jeu.

Thompson qui sera finalement crédité de 13 buts, un autre record, et pas 14, soit presque autant que lors de ses 53 autres capes internationales (28 buts en 54 sélections, au total). Une sacrée performance pour l’attaquant qui fête sa deuxième sélection avec l’Australie et qui ne va plus énormément scorer par la suite sous le maillot de la sélection. Car la FIFA va finalement confirmer le score : 31-0, dont 13 buts pour le joueur passé par le Lierse.

Au micro, l’attaquant australien est heureux de son record, mais critique également le système de qualification dans la zone Océanie : "Battre un record du monde est un rêve qui devient réalité, mais il faut regarder les équipes que nous affrontons et se poser les bonnes questions. Nous n’avons pas à jouer ces matches, c’est une perte de temps. A la fin du match, leurs joueurs riaient. Ils ne pouvaient pas faire grand-chose d’autre…"