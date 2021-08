Football : Fellaini reconverti en buteur ?

Ce dimanche, Marouane Fellaine a inscrit le but d’ouverture lors de la victoire 1-3 de Shandong Taishan face à Guangzhou City de Moussa Dembélé. Avec ce but, le 9e de sa saison, Fellaini est pour le moment en tête du classement des buteurs en Chinese Super League.

Marouane Fellaini a toujours eu le but facile tout au long de sa carrière. Mais cette saison, on peut dire que l’ancien joueur de Manchester United a le but facile. Et Marouane l’a encore prouvé ce dimanche.

En inscrivant le premier but de son équipe, Fellaini a permis à son équipe de débloquer le compteur, mais aussi de lancer les Shandong Taishan vers la victoire. Ce but, c’est aussi le 9e de la saison pour le joueur qui n’en finit plus de scorer. En 13 matches, le joueur passé par le Standard a déjà fait mouche 9 fois et a presque marqué un tiers des buts de son équipe depuis le début de saison (28).

Avec 9 victoires, 3 partages et une défaite, Shandong est pour le moment en tête de la Chinese Super League. Et il le doit en partie à son joueur belge.