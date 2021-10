Football Euro 2020 : Raymond Domenech a trouvé les Diables plus fragiles qu’en 2018

L’ancien sélectionneur de l’Equipe de France Raymond Domenech nous a livré son avis sur les prestations des Belges lors du dernier Euro, soldé par une élimination prématurée en 1/4 de finale contre l’Italie. Un Euro qui laisse également un goût de trop peu concernant le jeu proposé par nos Diables.

"J’ai trouvé votre équipe plus friable, surtout défensivement, moins solide dans son jeu, moins sûre d’elle. Avant, on avait l’impression que la victoire était inéluctable. Pas à l’Euro. Même après : j’ai vu le match contre les Tchèques, que vous gagnez 3-0. Si on enlève les 3 buts, et qu’on ne regarde que le jeu, ça n’est pas si évident que cela, ça mérite plutôt un 0-0. Cette équipe n’est plus royale, dominante. Votre "génération dorée" est passée à côté de deux occasions qui ne se représenteront jamais. Ça arrive. Les Pays-bas aussi ont disputé deux finales de Coupe du Monde, avec leur meilleure génération, sans rien gagner".

Reste donc à gagner la Nations League.

