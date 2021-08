Le Special One restera toujours fidèle à lui-même. Arrivé cet été sur le banc de la Roma, José Mourinho a complètement craqué lors d’un match amical face au Bétis Séville.

Officiellement, les rencontres de préparation sont des matches amicaux. Sauf que, dans certains cas, l’amabilité a décidé de rester aux vestiaires. Alors que le marquoir affichait 2-2 entre la Roma et le Bétis Séville, Alex Moreno tente de reprendre le ballon de la tête mais se loupe complètement. Au sol, l’Espagnol réussit finalement à marquer à l’issue d’une phase un peu confuse. Convaincu que le joueur du Bétis a touché le ballon avec la main, Lorenzo Pellegrini vient donner sa vision des choses à l’arbitre qui lui adresse un deuxième carton jaune pour rouspétance et lui montre la direction des vestiaires. Plein d’ironie, le capitaine romain va alors serrer la main de l’homme en noir.

Furieux, José Mourinho rentre sur la pelouse et vient se frotter à l’arbitre mais se fait directement expulser. Cinq minutes plus tard, Gianluca Mancini prend un deuxième carton jaune avant que Rick Karsdorp ne prenne également un rouge à douze minutes de la fin. Les Romains encaissent deux buts supplémentaires et terminent la rencontre sur une défaite 5-2. Cinq buts pris, trois joueurs qui voient rouge, l’entraîneur exclu, l’addition était salée pour le Mou et les siens.