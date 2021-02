Football : Ces six jeunes talents belges à suivre en 2021

La génération actuelle des Diables Rouges commence tout doucement à arriver vers sa fin. Si des jeunes comme Doku, De Ketelaere, Mangala ou Vanheusden ont déjà commencé à pointer le bout de leur nez, d’autres pourraient rapidement émerger au cours de l’année.

Yorbe Vertessen, au-dessus des blessures (20 ans, PSV) :

Le natif de Tienen, avait déjà marqué les esprits lors de l’Euro U17 (2018) en terminant meilleur buteur du tournoi avec 4 buts. Considéré comme un grand talent, rapide et technique, l’attaquant du PSV Eindhoven a pourtant vu son éclosion retardée due à des blessures récurrentes. Promu en équipe A début d’année, il grappille tout doucement des minutes de jeu. Avec 6 apparitions en 6 matchs pour un assist au compteur. Il était même titulaire contre Vitesse le Week-end dernier mais a manqué d’efficacité pour inscrire son tout premier but pour les "Rouges et Blancs".

8 images Yorbe Vertessen avec le PSV contre Vitesse © Belga Image

Eliot Matazo, doit dépasser la concurrence (19 ans, AS Monaco) :

L’ancien d’Anderlecht avait quitté Nerpeede en 2018 pour rejoindre le projet Monégasque. Officiellement dans le noyau A depuis cette saison, Matazo a pris part à 6 rencontres avec le club de la Principauté. Titulaire contre Saint-Etienne en décembre dernier, il a malheureusement reçu une carte rouge pour une faute sans doute pas méritée. Sur le banc désormais à chaque rencontre, le petit milieu de terrain défensif reste coincé derrière le duo Tchouaméni – Fofana mais pourrait jouer un rôle plus important dès la saison prochaine.

8 images Eliot Matazo avec Monaco contre RC Lens © Belga Image / Icon Sport

Daan Dierckx, des débuts inattendus (17 ans, Parme) :

La surprise de ce début d’année. Parti du centre de formation de Genk en janvier 2021 en parfait inconnu, il débarque à Parme en Serie A. Alors qu’on s’attendait plutôt à le voir jouer en équipes de jeunes, il se voit propulsé en équipe A. Fin janvier, il surprend encore en étant titulaire contre Sassuolo et devient le premier joueur né en 2003 à fouler les pelouses du Calcio. Le grand défenseur avait d’ailleurs séduit pour sa première et était de nouveau installé dans l’axe de la défense en Coupe d’Italie contre la Lazio. Désormais sur le banc, il lui faudra encore du temps pour s’imposer dans une équipe en chute libre qui n’a plus gagné un match depuis décembre dernier.

8 images Daan Dierckx contre la Lazio en Coupe d’Italie le 21 janvier 2021 © Belga Image

Amadou Onana, la tour de contrôle (19 ans, Hambourg SV) :

Profil atypique, ce milieu de terrain élégant balle au pied malgré sa grande taille (1,95m) impressionne. Le Belgo-Sénégalais avait quitté les jeunes de Zulte Waregem pour l’Allemagne et Hoffenheim. Après quelques saisons avec les équipes de jeunes et de très bonnes prestations en UEFA Youth League, il tape dans l’œil des recruteurs d’Hambourg. Pour sa toute première saison en pro, il a déjà joué 18 rencontres toutes compétitions confondues pour 2 goals à la clé. Actuellement premier avec son club en deuxième division, il pourrait bientôt découvrir la D1 allemande la saison prochaine et rejoindre le contingent belge en Bundesliga.

8 images Amadou Onana avec Hambourg contre Düsseldorf en 2. Bundesliga © Belga Image

Mario Stroeykens, le nouveau joyau mauve (16 ans, RSC Anderlecht) :

Le milieu offensif qui peut jouer aussi sur tous les fronts de l’attaque est un exemple de précocité. Habitué à être surclassé en équipes d’âge, il est désormais le joueur le plus jeune du groupe de Vincent Kompany. Le Bruxellois, en avance physiquement pour son âge, a déjà pu jouer des bribes de match cette année. Il pourrait prendre davantage d’envergure au sein de la classe biberon mauve lors de la saison prochaine.

8 images Mario Stroeykens contre Charleroi en Jupiler Pro League © Belga Image

Maarten Vandevoordt, sur les traces de Thibaut (18 ans, KRC Genk) :

Après plusieurs apparitions entre les perches, Vandevoordt était cantonné au statut de deuxième gardien. Désormais promu premier gardien par John Van den Brom en lieu et place de Vukovic, il aurait pu rêver meilleurs résultat pour son retour dans les cages. En effet, Genk s’est incliné sur les deux derniers matchs et le gardien limbourgeois en a encaissé 5 (dont un goal magnifique de Van den Bergh contre le Beerschot). Malgré cela, Vandevoordt est considéré comme un futur grand et était devenu le plus jeune gardien a joué une rencontre de Ligue des Champions en 2019. Souvent comparé à Thibaut Courtois, on espère pour lui qu’il laissera les mêmes souvenirs aux supporters limbourgeois.

8 images Maarten Vandevoordt contre le Beerschot en Pro League © Belga Image

D’autres pourraient aussi surprendre

Ignace Van Der Brempt (à droite) célébrant son but contre OHL avec Charles De Ketelaere (à gauche) © Belga Image Le Club de Bruges à l’air aussi paré pour l’avenir. Ignace Van Der Brempt (18 ans), arrière droit, vient de marquer son tout premier but avec les A contre OHL lundi soir. Alors qu’il y a peu l’ailier Mathis Servais (16 ans), profitait des blessures pour être sur le banc lors de la rencontre de Ligue des Champions contre le Dynamo Kiev. En plus de Vandevoordt, le milieu Pierre Dwomoh (16 ans) pourrait lui aussi faire les beaux jours de Genk, lui qui est déjà monté deux fois au jeu en Pro League. Enfin à l’étranger, Koni De Winter (18 ans), défenseur gaucher de la Juventus vient de prolonger son contrat jusqu’en 2024 et était sur le banc lors de la rencontre de Ligue des Champions contre le FC Barcelone.