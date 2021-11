Football amateur – Stockel (D3 acff) : le Tribunal joue les prolongations

Il n’y a pas eu de jugement en Référé aujourd’hui dans ce qu’on appellera la guerre des clans au ROFC Stockel. Mais si décision de justice il doit y avoir, ce sera avant la Noël encore.

Les deux clans des gestionnaires de l’asbl Royal Olympic Football Club Stockel (D3 acff série A) sont sortis dos à dos du Tribunal de l’Entreprise de Bruxelles, ce mardi en matinée.

Les avocats du président-trésorier Joseph Draeck et du CQ Daniel De Beys emmenés par Louis Derwa, par ailleurs président de Waterloo – P2 Brabant – ont d’abord plaidé l’irrecevabilité de l’action introduite par le clan Didier Deweerdt, sous prétexte que ce dernier et ses partisans ne sont plus ni membres de l’asbl, ni membres administrateurs, depuis une AG extraordinaire des membres effectifs le 2 novembre dernier.

Ce à quoi Maître Jacquelin d’Oultremont a répondu par d’autres arguments démontrant le caractère légal de sa requête, notant au passage que tout tiers intéressé pouvait demander la nomination d’un administrateur provisoire. Selon ses dires, ses clients étaient de facto un tiers intéressé puisqu’ils ont personnellement été visés par cette fameuse AG extraordinaire en étant écartés !

Maître d’Oultremont faisait encore comprendre à la juge, non dépourvue de connaissances footballistiques qu’un bilan sportif de 3 points sur 39 pour l’équipe vitrine de Stockel réclamait bien une urgence dans la prise de décisions des gestionnaires de l’endroit.

Les avocats du président et du CQ faisant valoir qu’ils n’avaient pas eu le temps de bien lire tout le dossier de la partie adverse, la juge a opté un calendrier précis et définitif.

Elle a demandé à chaque partie de rendre ses dernières conclusions pour le 21 décembre, tandis que les plaidoiries et une audience sont fixées au 23 décembre, étant entendu par ailleurs qu’aucun report ne serait encore possible à cette date-là.

Aux dernières nouvelles, et selon le clan Deweerdt, le conseil de la partie attaquée en justice a finalement proposé de convaincre ses clients à négocier une issue à l’abri des médias et de tout public.

Se mettre autour d’une table avec pour objectif de retrouver la paix des " ménages ", ne serait-ce, en définitive pas le meilleur des messages de Noël attendu par pas mal de sympathisants du cercle de Woluwé St Pierre ? Proches qui ont toujours âprement défendu les valeurs d’ouverture, de convivialité et d’entente au sein du club jusqu’à il y a peu encore…