Football amateur : Le RFC Tournai veut grandir, pour ne plus Tournai en rond…

Derrière ces idées, on retrouve Rudi Lemoine , 46 ans, patron d’une entreprise spécialisée en travaux électriques, établi dans la ville aux cinq clochers et Dominique Delys , à la tête d’une société de matériaux de construction ayant pignon sur rue à Frasnes-lez-Buissenal.

C’est peut-être un des bons côtés de la pandémie : contraint et forcé de se réinventer comme pas mal de clubs en période de non-activité, le RFC Tournai (D3 acff) a consolidé une nouvelle ligne de conduite. Elle repose sur les axes suivants : gestion centralisée et transparente, formation et partenariats développés, coloration tournaisienne.

Le RFC Tournai (D3 acff) s’est tracé un nouveau chemin depuis l’intronisation, l’été 2019 du président Rudi Lemoine et sa nouvelle équipe dirigeante. Finis les effets d’annonces, promesses non tenues, et gestion double en interne.

"Lorsque j’ai enfilé la casquette de président au RFC, j’ai demandé qu’il n’y ait plus qu’une seule comptabilité. L’idée n’est pas que l’argent des jeunes paie les contrats des seniors. J’y veille. Nous ne devons plus en arriver à avoir un état dans l’état et des dissensions entre les dirigeants. Nous sommes cinq pour diriger le club et c’est assez. Lorsqu’il y a dix personnes dans un comité de direction, quatre travaillent, les autres sont là pour le titre et les palabres improductifs voire nocifs qui vont parfois avec. J’ai insisté pour que tout soit transparent dès le début et voilà pourquoi nous travaillons par département qui nous rend des comptes. Chaque responsable possède une enveloppe financière par saison à respecter coûte que coûte. On pourrait nous dire qu’il ne sert à rien de faire vivre un noyau A de 25-30 joueurs. Nous n’entrons pas dans ce choix, lequel incombe au directeur sportif. On lui fait confiance. Notre directeur sportif supervise aussi le responsable technique de la formation des jeunes dans ses choix d’encadrement. Face au nombre de plus en plus restreint de bénévoles, nous avons par ailleurs décidé d’installer des machines à jetons dans nos buvettes. L’argent ne circule pas de mains à mains. Tout est plus sous contrôle. "

Le premier est le nouveau président du RFC Tournai, suite à la révocation de l’ancien homme fort Hatem Dafri , montré du doigt pour ne pas avoir tenu ses promesses d’apport financier, le second est un fidèle des " Rouge et Jaune ", devenu au fil du temps président du comité de direction: "Dominique et moi-même avons pour mission essentielle de faire rentrer l’argent dans les caisses, explique Rudi Lemoine , qui fut joueur chez les jeunes de l’Union Tournai, avant, bien plus tard de toucher à l’arbitrage dans les séries nationales cinq saisons durant.

Au bout d’une première saison arrêtée en mars 2020 et une autre, blanche, les résultats d’une nouvelle politique ne sont pas encore tangibles. Mais des signaux existent. Le nouveau président note que fin d’années 2019, après avoir invité et beaucoup échangé avec des chefs d’entreprise tournaisiens à des repas d’avant match ou autres manifestations, quinze à vingt nouveaux " petits " partenaires ont fait leur entrée dans le club de D3 acff." Un résultat encourageant freiné d’un coup par la pandémie. Les factures ont été plus compliquées à payer au bout de la saison 2019-2020. Nous ne nous attendions pas à devoir oublier les recettes tournois et autres activités. Cette saison, les dépenses ont été davantage contrôlées et en récupérant une étoile pour atteindre le maximum dans la labellisation de notre formation, on est aussi récompensés de nos derniers investissements. On compte sur les aidées promises par l’ACFF, la Région et la Ministre des Sports pour soigner nos chiffres, mais le RFC Tournai n’est pas dans le rouge. Nous oublions toutefois nos premiers objectifs qui étaient de viser la nationale 1 dans les cinq ans. Il ne faut pas brûler les étapes, nous n’en avons pas encore les moyens financiers. Repositionner le RFC Tournai en D2 acff dans ce laps de temps nous comblerait déjà. "

Dans le genre remous en coulisses, on note aussi les va-et-vient au sein du club du directeur sportif français Fabrice Van Robays . Celui-ci annonce un jour (septembre 2018) avoir fait le tour de la question à Tournai, puis est à base de l’arrivée de Nicolas Anelka dans un projet de formation, projet resté sans suite (NDLR : Anelka a depuis créé une académie à Tourcoing), avant de réapparaître toujours comme directeur sportif toujours à Tournai en mars 2019 :" Fabrice ne pouvait pas bien travailler avec ceux qui étaient, à l’époque en place, justifie Rudy Lemoine. M.Dafri était certes aussi un de ses contacts professionnels, mais on ne peut pas lui en vouloir d’avoir cherché une solution. Je le répète, sportivement déjà, le carnet d’adresses de Fabrice Van Robays profite au RFC Tournai. "

La priorité de la direction actuelle, c’est d’améliorer l’encadrement des jeunes. Ceux-ci doivent à terme intégrer majoritairement l’équipe A.



La formation B, qui milite en P3 est uniquement constituée de jeunes éléments, prêts à pousser à tout moment, comme le feront cette saison Aurélien Demoulin, 17 ans et Anis Lebouazda, 20 ans, les portes de la nationale. Le RFC Tournai est présent dans toutes les catégories d’âge entre les U19 et les U6. Il pourra à l’avenir aussi aligner des interprovinciaux, et développer en parallèle sa section féminine.



Mais comme on est encore plus fort et attractif en aidant les voisins dans la constitution d’équipes, l’idée d’un partenariat au niveau des jeunes est née avec, dans un premier temps le FC St Jean Tournai, le RFC Esplechin, Inter Barry et Etoile Ere Allain.

" Il n’est pas aisé de contrer les esprits de clocher, ajoute encore le président. Nous n’avons pas lancé ce projet d’association de jeunes pour ratisser plus large encore à l’avenir. Si nous pouvons aider à la constitution d’une équipe voisine à qui il manquerait trois ou quatre joueurs, on est toujours partants. Combien de fois ne voit-on pas des joueurs qui restent sur le carreau ou même abandonnent le foot car ils n’ont pas pu participer à un championnat ? Le partenariat va dans les deux sens. Inter Barry peut par exemple nous envoyer deux ou trois joueurs pour que nous constituions une équipe de plus en U14 à Tournai par exemple. Dans le deal, personne n’est lésé, il n’y a que des gagnants. Et nous renforçons notre ancrage régional. "



On l’a compris, le RFC Tournai ne veut plus… tourner en rond. Côté infrastructures, partant du principe que construire un synthétique à côté ou à la place d’un des trois terrains annexes n’est pas une bonne idée, car on est là en zone inondable, le club s’estime déjà bien servi avec les entretiens récurrents de la Régie autonome et l’installation récente de l’éclairage LED dans le stade Luc Varenne. Si les bonnes personnes sont cette fois aux bonnes places dans la structure dirigeante, de bons résultats avec l’équipe "vitrine" ne pourront que replacer Tournai à un niveau digne d’une ville de plus de 70.000 habitants sur la carte footballistique.