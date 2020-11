Football amateur : l'ACFF va discuter des scénarios pour éviter la saison blanche

Le foot amateur ne veut pas abandonner une saison tant qu’il y a espoir.

Dans les dix jours, un protocole évitant la saison blanche sera entériné.

Depuis une xième réunion de crise, tenue hier à la Fédération, les fans et acteurs du foot amateur savent à quoi s’en tenir officiellement dans les prochaines semaines : en tenant compte du scénario le plus optimiste, les championnats ne reprendront plus avant 2021.

Joueurs et entraîneurs peuvent espérer reprendre des entraînements avant la Noël, mais à l’Acff, on sait qu’il faudra laisser ensuite du temps aux organismes pour qu’ils replongent dans une compétition. " En considérant que lors d'une saison "normale", les entraîneurs prévoient souvent trois semaines d’entraînements après deux mois d’arrêt total, si nous permettons des séances à la mi-décembre, les joueurs sortiront aussi de deux mois sans entraînements collectifs. Nous ne pouvons raisonnablement rien reprogrammer comme confrontation avant les premières semaines de janvier, justifie David Delferière, président de l’Aile francophone de football. Attention, ce plan, c’est dans la meilleure des perspectives.

Si nous devons rester chez nous plus longtemps pour éloigner le virus, il faudra aussi agrandir le délai entre la reprise des entraînements et la compétition."

L’Acff n’a pas envisagé une date butoir au-delà de laquelle elle envisagerait de ne pas reprendre la saison 2020-2021. Sur papier, si tout doit être terminé pour l’Assemblée Générale de l’Union Belge, programmée vers le 20 juin, rien ne lui interdit d’encore prévoir une dernière journée le week-end des 11-12 et 13 juin. " Et lorsque je lis que le Ministre Jeholet réfléchit à rogner sur les vacances d’été pour permettre aux élèves d’avoir un cursus scolaire digne de ce nom, on pourrait s’inspirer de l’idée pour étendre l’actuelle saison, ose le patron du foot amateur. Mais à chaque mois suffit sa peine. Dans la pire des perspectives, en reprenant, en mars, avec certains matches en semaine, une fois l’heure d’été revenue, ou encore avec les congés comme à Pâques ou de l’Ascension, il y aurait toujours la place pour éviter une saison blanche."

Un protocole dans les dix jours

Saison blanche. Dans le milieu, les deux mots sont sur bien des lèvres en ce moment.

Certains souhaiteraient qu’elle intervienne presque aujourd’hui, évoquant un hiver qui doit encore arriver voire d’autres vagues de circulation intense du virus.

Au cœur d’une telle incertitude, avec des buvettes et/ou des vestiaires susceptibles de (re)poser souci plus tard, dire aux joueurs et aux entraîneurs de faire un trait sur cette saison pour limiter le déséquilibre budgétaire des clubs ne serait pas si saugrenu.

David Delferière ne voit pas du tout les choses de cette façon.

D’abord, fait-il remarquer, des joueurs et des entraîneurs ont souvent signé un accord pour dix mois avec leur club. En leur signifiant qu’ils sont disponibles quand une situation leur permet d’exercer leur fonction, ils peuvent exiger d’être payés.

Du côté des compétitions, tant qu’il sera possible d’avoir des montants et des descendants en 2021, il défendra l’option.

D’ailleurs, un protocole précis sera définitivement entériné dans les dix jours à venir.

Quatre propositions sont sur la table et seront débattues entre responsables de l’Union Belge et des deux Ailes. La première englobe l’Aile francophone et flamande conjointement, toutes séries confondues, la deuxième sépare les séries nationales flamandes et francophones des séries provinciales des deux Ailes, la troisième distingue l’Aile flamande de l’Aile francophone, toutes séries confondues et enfin, la quatrième sépare dans les Ailes, les séries nationales des séries provinciales. A chaque fois, le calcul est le suivant : si 50% du nombre en théorie possible de matches sur une saison a été joué, alors le calcul des coefficients (1) tel qu’il a été établi pour faire un classement final en 2019-2020 sera d’application.

Il y a encore une autre possibilité d’éviter la saison blanche chez les Amateurs. La majorité des clubs d’une série (9 si série à 16, 8 si série à 14 etc.) doit avoir rencontré une fois tous les autres adversaires. "Cette deuxième possibilité vaut pour toutes les séries dans leur ensemble, précise David Delferière. Si la règle est respectée en P1, P2, mais pas en P3C ou P4D par exemple, elle n’est plus valable."

Plus de geste de l’ACFF

S’il imagine bien que les finances des clubs amateurs ne seront pas brillantes au sortir de pareils exercices, le patron du foot amateur note que des pourparlers ont débuté avec la Ministre des Sports et le Ministre de l’Economie pour assimiler les buvettes de foot à des points de vente ou autres bistrots de village, impactés par une fermeture et période sans travail :" Peut-être pourra-t-on ainsi obtenir quelques dédommagements pour nos clubs. De son côté, l’ACFF ne pourra plus faire un geste. Avec 25 millions d’euros de pertes à son dernier bilan, des matches de Diables sans public et des clubs de divisions supérieures qui ne jouent pas, l’Union Belge souffre aussi."

(1) Nombre de points d’une équipe X à la date de l’arrêt de la compétition multiplié par le nombre de matches joués au maximum par un club dans la même série, divisé par le nombre de matches joués par l’équipe X.

En cas d’égalité dans ce coefficient, on regarde, dans l’ordre le nombre de victoires, puis la différence de buts, les buts marqués, les victoires à) l’extérieur, la différence des buts à l’extérieur et le nombre de buts à l’extérieur.