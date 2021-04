Football : 6 matches sans marquer, une première pour Haaland depuis presque 3 ans

Auteur de 33 buts en 34 matches cette saison, Erling Haaland marque le pas ces derniers temps. L’attaquant n’a plus trouvé le chemin des filets depuis six matches. Une première depuis longtemps.

Alors qu’ils n’ont qu’un but de retard face à Manchester City, Dortmund peut croire en ses chances de qualifications pour les 1/2 finale de la Ligue des Champions. Si d’habitude, le club allemand peut compter sur son buteur fétiche, il faudra peut-être trouver une autre solution. La faute à une panne de but de la part d’Erling Haaland. Le Norvégien traverse un moment de moins bien. Il n’a plus inscrit de but depuis maintenant six matches (trois avec Dortmund et trois avec la Norvège).

D’après nos confrères de Sud Presse, c’est une première pour le joueur depuis l’époque où il évoluait en D2 avec Bryne.

Si ce mutisme ne doit pas être trop inquiétant, il faut remarquer qu’il a débuté au même moment où son père, Alfie, et son agent, Mino Raiola, ont commencé la tournée des clubs qui souhaitent s’offrir le prodige.

Ces différents voyages auraient-ils joué sur le mental de l’attaquant auteur tout de même cette saison de 33 buts en 34 rencontres ? Le mieux pour le joueur de 20 ans, c’est de mettre fin à cette disette et d’offrir la qualification à son équipe ce soir lors du 1/4 de finale retour de la Ligue des Champions face à Manchester City.