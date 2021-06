Foot provincial : davantage d’inscriptions d’équipes après la saison blanche !

Certains craignaient les lendemains d’une pandémie, il n’en est rien. Il y aura même davantage d’équipes inscrites dans les prochains championnats provinciaux francophones. Le Luxembourg est le seul endroit où au moins cinq équipes premières A disparaîtront du paysage en 2021-2022. Au sortir d’une saison blanche, il était permis de se poser la question : la crise de la Covid 19 aura-t-elle un impact direct sur l’existence de plus petits clubs amateurs de football ? En interrogeant ce début de semaine les managers des cinq provinces francophones pour un état des lieux complet, la réponse est négative. Mieux même, un peu partout, davantage d’équipes premières (équipes A & B) et surtout de jeunes se sont inscrites pour le prochain championnat. "On constate souvent ce phénomène lorsqu’on est dans une année coupe du monde ou championnat d’Europe, note le senior manager du Brabant, Marc Roosens. Chez nous, c’est carrément une petite centaine d’équipes en plus dont il faut parler pour les différentes catégories dans les championnats, avec une explosion d’inscriptions féminines, ce qui va nous permettre d’avoir des équipes d’âge 100% féminines en U13 et U11, comme en U16 dans un passé récent." Là où il y a le plus de mouvements dans l’existence de clubs, c’est en province de Luxembourg. En vue de 2021-2022, Martelange (P3) a décidé de se mettre à l’arrêt une année quand Regné (Vielsalm) disparaît complètement après une deuxième saison d’affilée sans foot sur place. De leur côté, Saint Médard (région d’Herbeumont) et Neufchâteau n’aligneront pas d’équipe première la saison à venir, mais auront des jeunes et/ou une équipe réserve alignés en compétition. Enfin, Rossart (Bertrix), club de P3 restera aussi inactif lors du prochain exercice. "Dans l’ensemble, nous n’avons pas trop à nous plaindre, juge Guy Van Binst, manager depuis 40 ans du Comité Provincial luxembourgeois. La Covid-19 n’est pas la seule responsable de cet état des lieux. La concurrence dans les activités du week-end est de plus en plus importante. La faible densité de population à certains endroits et d’autres éléments jouent aussi. Mais il ne m’appartient pas de juger, mon premier souhait est de revoir certains clubs en arrêt se relancer au plus vite. J’enregistre avec le sourire la création d’équipes B à Bouillon, Libramont, Jamoigne et Saint Ode, quand trois autres disparaissent tout de même. On rappellera le cas particulier au sein de notre élite hommes puisque le championnat se disputera pour la première fois à treize à la suite de la disparition de Saint Hubert A. Avec une saison blanche derrière, il n’y avait aucune possibilité de compléter cette série avec une formation de P2. Puisqu’il n’y aura plus de tour final avec un barragiste de P1 et des équipes de P2, le douzième classé de P1 ainsi que le treizième fileront en P2 en 2022-2023. Ce sera un championnat de P1 particulier ; il n’est pas exclu de voir basculer des représentants luxembourgeois venus de la D3 acff. Il vaudra mieux se situer au-dessus de la dixième place pour être serein. Outre les trois champions de P2, il y aura donc aussi un montant direct via le tour final de P2. Enfin, nous maintenons six séries de quatorze équipes en P3, tandis que le foot féminin senior comprendra moins de formations en P1 – 8 équipes au lieu de 10 -, mais davantage en P2 – 2 séries de 7 équipes au lieu de 2 séries de 6 par le passé -."

5 images Il n’y aura pas de foot à Martelange la saison à venir. Et dire que l’équipe A a connu l’élite luxembourgeoise il n’y a pas si longtemps… © Tous droits réservés

L’ancien Wallonia Walhain, en faillite a disparu, le SC Jodoigne à côté du RAS…

5 images Le SC Jodoigne est le seul nouveau club brabançon annoncé pour 2021-2022. Il évoluera en P3D dans la même série que la RAS… Jodoigne B ! © Tous droits réservés

Dans les provinciales brabançonnes, on jouera finalement à 16 et non à 17 en P1 puisque le Golden Black FC ou l’ancien Wallonia Walhain a été déclaré en faillite, le curateur ayant au passage notifié au Cp la démission définitive du club en question. L’attraction viendra de la présence sur la ligne de départ du nouveau club Royal Union Tubize Braine B, présent en Brabant et non en Hainaut car on prend en considération la Province liée à Tubize, club le plus haut classé dans la fusion tandis qu’aucune formation B ne peut (encore ?) évoluer en série nationale pour le moment. Par ailleurs, Jodoigne SC est le seul nouveau club brabançon. Il est versé dans la série P3D, celle la même où l’on retrouve l’équipe B de la RAS Jodoigne, qui conserve par ailleurs une équipe A en D3 acff. " Six équipes B ne se sont plus inscrites pour le prochain championnat, mais comme une dizaine de nouvelles arrivent, nous avons pu créer quatre séries à… 18 en P3, fait encore remarquer Marc Roosens. Le championnat se jouera aussi par périodes ; nous aurons ainsi des vainqueurs de tranche après dix matches pour la première et chaque douze rencontres pour les deux autres. "

Fontin, Fumal FC, Glons, Grâce-Hollogne féminin et un nouveau club à Comblain-la-Tour ?

En Province de Liège, un voire deux nouveaux clubs vont faire leur entrée dans les P4 la saison à venir. Du côté de Fontin, dans l’entité d’Esneux, l’inscription est déjà officielle. Reste à voir si un nouveau cercle verra également le jour dans les prochaines semaines dans l’entité d’Anthisnes. Il jouerait alors sur le terrain de Comblain la Tour. "Il n’y a pas de délai pour cette inscription si ce n’est qu’il faut être en ordre avant le début août et le début de la coupe provinciale, note Didier Petitjean, senior manager du Comité provincial liégeois. De 112 équipes en P4, nous sommes déjà à 120 et donc huit séries de 15 pour 2021-2022. Nous pourrions avoir une série de P4 à 16, et donc là une tranche tous les dix matches au lieu de périodes de deux fois neuf rencontres et une fois dix pour l’instant. Par ailleurs, la JS Fumal n’existe plus, mais est remplacée par Fumal FC, qui est de retour avec un nouveau matricule. Glons reprend aussi du service en équipe première déjà, avec un nouveau comité, et après un an d’inactivité. Enfin, Grâce-Hollogne apparaît via un tout nouveau club féminin."

Le Royal Gembloux Sport a choisi la fusion, deux clubs à Farciennes, des séries de seize en P4 Hainaut !

5 images Serge Rochart (à droite) n’est pas qu’un grand fan des Diables Rouges. Il est d’abord le senior manager des provinces de Namur et Hainaut, des endroits où les inscriptions de clubs de foot pour la prochaine saison restent nombreuses. © Tous droits réservés

Côté Namurois, l’Union Royale Bossière Gembloux, dont l’équipe A disputera le championnat de 2A, limité à 15 équipes en 2021-2022 est née. Comme partout où la série est incomplète en P1, P2 et parfois P3, un descendant, celui qui n’occupe pas la seizième place est déjà connu, la série reprenant… 16 équipes en 2022-2023, avec un montant supplémentaire venu dans ce cas-ci du tour final de la P3. Cette fusion a fait disparaître en tant qu’entité unique le Royal Gembloux Sport, une formation qui milita tout un temps avant la scission en Ailes dans les séries nationales. Dans la Province de Namur, en vue de la prochaine compétition, on notera encore deux formations B en plus alignées dans les P4, niveau qui comportera cinq séries, quatre de 14 équipes et 1 de 15, avec des tranches de neuf matches et une de dix. Enfin, il y aura six équipes premières en plus chez les dames quand Pondrôme A et Spy, tous deux en P1 lors du dernier championnat disparaissent. Reste la Province du Hainaut. La fusion entre le Stade Brainois et Tubize à l’échelon national entraîne la disparition de la P3 du Stade, et permettra donc un montant supplémentaire via le tour final de la P4 Hainaut en fin de la prochaine saison. En P4, deux nouveaux clubs seront sur la ligne de départ des compétitions en août : la Jeunesse Farciennes, qui occupera les mêmes installations que le Sporting Farciennes et le FC Genly-Quevy, qui renaît de ses cendres après un mariage trop compliqué avec Renaissance Mons (D3 acff). "Traditionnellement, avec Liège, le Hainaut est la province avec le plus grand nombre d’équipes inscrites en championnat, fait remarquer Serge Rochart, senior manager des comités provinciaux du Hainaut et de Namur. Six nouvelles formations A ou B sont inscrites pour la prochaine compétition hennuyère. Nous aurons des séries de seize en P4, ce qui est unique en provinciales francophones."

Le Luxembourg reprend la compétition en juillet, le calendrier liégeois dès la semaine prochaine

5 images Rossart avait encore une équipe première il y a peu. Malgré les appels à renforts, faute de "combattants" pour la saison à venir, le club bertrigeois reste en inactivité. © Tous droits réservés

Comme évoqué dernièrement et par ailleurs encore, l’ACFF a demandé à toutes ses provinces de retrouver un système de championnat par périodes à tous les niveaux, ce qui, par exemple n’existait plus en Brabant depuis un bon bout de temps. La compétition dans la compétition relève l’intérêt et partant des éventuelles recettes en plus, mais a contrario, pour les détracteurs de la formule peut toujours fausser un championnat quand le vainqueur d’une première tranche avance en roue libre par après. Pour éviter des recours en justice, l’ACFF a aussi demandé que les tours finaux se disputent uniquement à l’intérieur d’un même niveau de compétition. Les premiers à donner le coup d’envoi d’une nouvelle saison seront les joueurs luxembourgeois, leur coupe disputée, dans un premier temps sous la forme d’un mini-championnat de quatre journées entre les P1-P2 et d’un côté et d’autre part les P3 est programmée dès les 24 et 25 juillet 2021. Dès le 1er août prochain, les Brabançons optent pour une coupe à élimination directe et non plus des poules ; les autres provinces conservent leur formule habituelle à partir du week-end du 1er août voire le 8 août chez les Liégeois. Lesquels s’aligneront sur d’autres provinces en matière de championnat des jeunes. Entre les U7 et les équipes réserves, il sera cette fois question d’une première phase de sept matches, avant une interruption et une seconde phase avec les meilleurs des séries regroupés. Reste la sortie des calendriers de championnat provinciaux et de coupes, un moment toujours très attendu partout. Liège les annonce pour le milieu de la prochaine semaine en ce qui concerne les équipes seniors. Ailleurs, la prudence est de mise, en annonçant courant juin, histoire de se donner encore un peu de temps après les dernières assemblées générales prévues ce prochain week-end pour Namur (à Malonne), Hainaut (à Jurbise), Luxembourg (à Bertrix) et Liège (à Blégny).