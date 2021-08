Foot: Petrakov succède à Shevchenko à la tête de l'Ukraine

Ukraine - Angleterre : Le Résumé du Match - Euro 2020 - Quart de Finale - 03/07/2021 L’Angleterre n’a laissé aucune chance à l’Ukraine en quart de finale de l’Euro. A Rome, les Three Lions se sont imposés 0-4 grâce à un doublé de Kane et des buts de Maguire et Henderson. Les Anglais retrouveront Wembley pour la demi-finale où ils affronteront le Danemark.