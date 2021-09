Foot : la N1 reprend samedi, bientôt trois montants chez les Pros !

Avant d’offrir un championnat à vingt équipes et trois montants vers la D1B en 2022-2023, la Nationale 1 est la dernière série à reprendre ce week-end.

Liège, Visé et même l’Olympic visent le tour final. C’est la dernière série parmi celles existantes à ne pas encore avoir commencé le championnat : les trois coups de la saison 2021-2022 de la Nationale 1, c’est pour le week-end à venir.



Avec quelques particularités. D’abord, comme en D3 acff série A (à la suite de la fusion Tubize-Braine), il s’agira d’une compétition à quinze équipes.

Le FC Roulers est tombé en faillite en début de saison (blanche) écoulée et comme le championnat a été gommé sur tapis vert, l’Union Belge n’a pas pu réglementairement trouver un remplaçant.



Le FC Knokke, qualifié pour les seizièmes de finale de la coupe de Belgique et cité parmi les équipes candidates à la montée en D1 B sera la première formation bye en championnat et attendra huit jours de plus avant de démarrer cette compétition.



En Nationale 1 aussi, le premier classé de la phase classique ne sera pas automatiquement celui qui, s’il a la licence rejoindra le monde pro. Comme avant la période Covid, au bout des 28 premières rencontres, les équipes classées aux quatre premières places seront qualifiées pour un tour final. Les points de ces quatre premières équipes seront divisés par deux pour entamer des play-off.



Au bout de cette deuxième compétition, une seule équipe pourra rejoindre la D1B : la mieux classée, mais qui aura obtenu en même temps la licence pro.

A l’autre bout du tableau, seuls les 16e et 15e sont – en théorie – descendants (attention au système des licences) puisqu’on est dans un championnat à quinze. Le 14e devient barragiste, obligé de se sauver via un tour final avec des formations de D2 acff et VV.



Attention : ce format changera dès la saison 2022-2023 : il y aura cette fois deux montants supplémentaires de Nat 1 en D1B, alors que quatre équipes U23 (le classement de cette saison dans cette catégorie déterminera les équipes concernées) seront venues former, d’entrée une série à vingt équipes !

Knokke, Dender et Tessenderlo, mais aussi Liège et Visé…

Olivier De Cock (T3, en photo) et Geoffrey Claeys (T2), des anciens Diables Rouges dans le staff sportif du FC Knokke, un club flamand qui se donne les moyens de ses ambitions en N1 ( © FC Knokke Au sein des quinze appelés à en découdre, Dender, Knokke et Tessenderlo sont les clubs flamands cités parmi les gros calibres de la série.



Côté francophone, le RFC Liège, Visé et même l’Olympic de Charleroi se déclarent candidats au tour final pour rejoindre la D1B.



Pour reprendre une idée de Christian Bartosch, directeur général de Visé, et par ailleurs membre du comité supérieur de l’Union Belge, " on ne sera valablement fixé sur la consistance de chaque équipe qu’à partir de dix rencontres de championnat."



" Tout le monde me semble capable de battre tout le monde, enchaîne Dante Brogno, entraîneur du RFB, rappelant qu’à la tête du RFC Liège à l’époque, son équipe avait battu Deinze 3-0 avant que les Flandriens ne soient champions plus tard dans la saison.



Au sortir d’une compétition blanche, toutes les équipes ont encore beaucoup transféré cet été. Avec Geoffrey Claeys et Olivier De Cock, anciens pros de D1 dans le staff des coaches pour aider le T1, Yves Van Borm, le FC Knokke présente un bloc soudé et qualitatif sur la ligne de départ.



Souvent intraitables à domicile, les Côtiers savent qu’en haut de tableau, il faudra compter avec l’équipe de Régi Van Acker, très ambitieuse dans sa course à un retour vers le monde pro : le FCV Dender. Le noyau basé à Denderleeuw a impressionné en coupe, boutant hors des 1/32e de finale, Waasland Beveren, ex-D1A voici huit jours à peine. Parmi ses joueurs clés : le médian défensif, Kenneth Houdret, ex-Sporting de Charleroi et Union St Gilloise, actif en Série C italienne la saison dernière (Avellino).



On sait aussi que les Limbourgeois de Thes Tessenderlo, qui ont joué la tête de la Nationale 1 depuis deux ou trois saisons seront à nouveau dans le haut du panier, même s’ils ont été éliminés de la coupe dès le 17 août par la D1B du Lierse Kempenzonen.



Tirlemont et le Patro Eisden Maasmechelen de l’entraîneur Stijn Stijnen, mais aussi de l’ancien capitaine de Westerlo Wouter Corstjens seront également des valeurs sûres dans la série, quand le point d’interrogation est davantage de mise autour des Dessel, Rupel Boom, Heist, Sint Eloois Winkel et le FC Mandel (Izegem-Ingelmunster).

Perbet, Lambot, Dahmane, Legaer et les fils de Marc Wilmots…

Jérémy Perbet a connu beaucoup de clubs pros au plus haut niveau. Il est arrivé à Liège pour pousser ce club vers la D1B au plus vite © Tous droits réservés Reste les cinq francophones, trois formations hennuyères (RFB, La Louvière Centre et l’Olympic de Charleroi) et deux liégeoises (Visé et le RFC Liège).



Le RFC Liège, tout juste éliminé de la coupe de Belgique par Westerlo 1-3 affiche de grandes ambitions. Il veut retrouver le monde pro dès la fin de cette saison déjà si possible.



Pour y arriver, Gaetan Englebert, le directeur sportif a notamment fait venir deux joueurs d’expérience. Le buteur français Jéméry Perbet (ex-Louvain, Charleroi, Villareal, Bruges, Gand etc.) et le défenseur central Benjamin Lambot, de retour d’Inde et Chypre, après avoir été pro au Cercle de Bruges, à l’Antwerp et au Lierse.





Momo Dahmane trouve les (bons) renforts et continue à jouer avec eux chez les Dogues © Tous droits réservés A l’Olympic de Charleroi, le Maubeugeois Momo Dahmane (ex-FC Bruges et Mons), le directeur sportif est toujours aussi joueur de champs à 39 ans ! Le Français a activé ses réseaux de l’Hexagone pour reconstruire un tout noyau et réussir quelques jolis coups. Comme celui lié à l’arrivée du joueur offensif Özkan Cetiner, 20 ans, en provenance de Dunkerque (Ligue 2), et courtisé par de nombreux clubs pros. Chez les Dogues aussi, le président Patrick Remy et le staff sportif se disent prêts à rebondir dans le monde pro. Tout un symbole lié à un retour sur le haut de l’affiche : samedi, c’est un certain Jacky Duquesne, 81 ans, légende du club dans les divisions supérieures avec 11 saisons passées sur place comme gardien, sélectionné comme troisième portier pour la coupe du monde 1970 au Mexique qui donnera le coup d’envoi du match face au Patro Eisden Maasmechelen.

Reno Wilmots (photo) a été rejoint par son frère Marten Gert au sein de l'ambitieux noyau de Visé. Les fils de Marc arrivent tous les deux du NK Triglav Kranj, club du championnat slovène. © Tous droits réservés Du côté de Visé, l’objectif est fixé : le président Guy Thiry veut un des quatre tickets pour le tour final en vue de la montée. Eliminée de justesse elle aussi de la coupe de Belgique voici huit jours, au bout d’une phase arrêtée par le RWDM (0-1), l’équipe de José Riga compte cette fois en ses rangs les deux fils de Marc Wilmots, l’ancien sélectionneur national.



Marten Gert Wilmots est aligné sur le flanc droit et son frère Reno, dans l’axe de la défense. Pour l’heure, le papa, qui se remet d’une rupture du tendon d’Achille dans un centre de rééducation de Bordeaux n’est pas encore venu supporter sa progéniture.



Mais cela ne saurait tarder, surtout que l’équipe a fière allure avec notamment des joueurs qui ont participé à la montée de Seraing en D1 (Moussa Gueye et Alessio Cascio) ou encore Paul Keita, ancien joueur de Waasland Beveren. Tous seront aussi les équipiers d’un certain Jonathan Legaer qui, à 34 ans ne s’estime pas non plus en bout de parcours.



A côté de la Louvière Centre qui compte sur l’entraîneur Marc-Antoine Fortuné, un ancien buteur de la compétition anglaise (West Bromwich) et écossaise (Celtic), passé par Twente, Nancy et Lille pour donner de la consistance à une équipe qui se cherchait en préparation, il y a, et pour en terminer avec les forces en présence le Royal Francs Borains, club du nouveau président Georges-Louis Bouchez.

RFB – URLC, premier derby francophone

Justement, ce dimanche après-midi, ces deux équipes hennuyères inaugureront les derbies francophones de la Nationale 1.



" Nous sommes prêts, annonce Dante Brogno, l’entraîneur du RFB. Notre premier objectif de la saison est atteint. Nous voulions nous mesurer à une D1 en coupe, comme voici deux ans face au FC Bruges. Nous avons passé trois tours, dont le dernier face à Hoogstraten, une solide D2 VV (3-1). Le jeune Alessio Caufriez, venu de Renaix cet été est la bonne surprise de la préparation. Il marque et prend déjà de la place dans le onze, même s’il n’a que 19 ans. 50% du noyau a été modifié. Le milieu de terrain français offensif Steven Crolet (Jeunesse Esch), l’arrière gauche ou central mauricien Houssen Abderrhaman (RWDM) et un axial défensif Nikola Pejcic, venu de la réserve de Beveren viennent encore tout juste de s’ajouter au groupe. On a du potentiel. Mais ne comptez pas sur moi pour dévoiler nos cartes maintenant. Nos dirigeants pensent plutôt à une montée lors de la prochaine saison. "



Comme écrit en début de cet article, il est vrai qu’il y aura alors davantage de possibilités de promotion.