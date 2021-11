Foot féminin : record mondial de longévité, Formiga fait ses adieux à la Seleçao

Détentrice d'une impressionnante collection de records de longévité dans le football féminin, la Brésiliene Formiga, 43 ans, jouera son dernier match en sélection le 25 novembre lors d'une rencontre amicale, a annoncé mardi sa fédération.

"La milieu de terrain aux 233 matches internationaux sera de retour dans l'équipe pour faire ses adieux sous le maillot qu'elle a tant honoré", a publié la Confédération brésilienne de football (CBF) dans un communiqué.

Ce match contre l'Inde sera le premier d'un tournoi amical que la Seleçao disputera fin novembre à Manaus.

Formiga, qui a quitté le Paris Saint-Germain en juin dernier pour signer au Sao Paulo FC jusqu'en décembre 2022, est la seule joueuse à avoir pris part à l'ensemble des sept tournois olympiques de football féminin de l'histoire, depuis les JO d'Atlanta en 1996.

La légendaire numéro 8 a remporté deux médailles d'argent, à Sydney en 2000 et Pékin en 2008, et était encore titulaire le 30 juillet dernier à Tokyo lors de l'élimination des Brésiliennes en quarts de finale contre le Canada (0-0, 4 t.a.b. à 3).

Remplacée en cours de match, elle avait cédé sa place à Angelina, une joueuse de 23 ans sa cadette.

Née à Salvador de Bahia (nord-est), cette milieu de terrain inépuisable a fait ses débuts avec la Seleçao en 1995, à l'âge de 17 ans.

Formiga est également la seule à avoir participé à 7 éditions de la Coupe du monde (1995, 1999, 2003, 2007, 2011, 2015 et 2019), hommes et femmes confondus. Elle est encore à ce jour la doyenne des joueuses à avoir évolué lors d'un Mondial féminin (41 ans, en 2019) et aussi des buteuses (37 ans, en 2015).

"Formiga est une des plus grandes joueuses que le Brésil ait connues. Elle a pris part à presque toutes les grandes compétitions", a résumé Duda Luizelli, coordinatrice des sélections féminines de la CBF, lors d'une conférence de presse.