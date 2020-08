Foot Féminin : Anderlecht bat le Standard grâce à un doublé de Mariam Toloba

Anderlecht s’est imposé face au Standard Fémina lors de la première journée du championnat féminin de première division. Dominatrices, les Mauves ont gagné grâce à un doublé de Mariam Toloba (2-0).



La compétition ne pouvait pas rêver plus belle affiche que ce duel entre les équipes qui se sont partagées les cinq derniers titres. Malheureusement, le choc n’a pas vraiment tenu toutes ses promesses au cours d’une première mi-temps plutôt fermée (1 seul tir cadré).



Les filles de Patrick Wachel ont continué à monopoliser le ballon après la pause et la solution est venue du banc. Montée à la mi-temps, Mariam Toloba a fait la différence à deux reprises. Elle a d’abord placé le ballon entre les jambes de Lisa Lichtfus (56e). Bien servie dans l’axe, elle a ensuite doublé la mise (86e).



Les Mauves rejoignent Genk et Zulte-Waregem vainqueurs ce vendredi.