Foot Amateur: Verlaine évoluera en D2 Amateurs la saison prochaine !

Division 3 Amateurs ACFF - Tour final pour la montée

Match du premier tour à rejouer



Richelle - Tournai 1-3

Dimanche dernier, Richelle avait battu Tournai 2-1. Le match avait toutefois dû être interrompu 45 minutes suite à la grave blessure d'un joueur de Richelle. Or, le règlement stipule qu'un match interrompu plus d'une demi-heure doit être définitivement arrêté et rejoué. Tournai avait décidé de porter réclamation et a obtenu gain de cause.

=> Tournai affrontera Onhaye le 19 mai pour désigner le second montant en D2 Amateurs.



Match du second tour



Givry - Verlaine 1-2

=> Verlaine évoluera en D2 Amateurs la saison prochaine.