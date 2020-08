Foot amateur, reprise en deux phases dès la mi-septembre

L’ACFF se réunissait ce soir lors d’une assemblée générale et la décision de reprendre le foot amateur est tombée. Les compétitions en D2 et D3 amateurs reprennent le 20 septembre. Les séries provinciales reprendront le 13 septembre, tandis que les jeunes le 20 septembre. Le Conseil National de Sécurité autorise donc les activités et compétitions sportives extérieures dans le respect des protocoles définis par Madame Valérie Glatigny, Ministre des Sports.

Le début des championnats organisés par l’ACFF était prévu, jusqu’il y a peu, le week-end des 5-6 septembre 2020. Mais, entretemps, les premiers tours de la coupe de Belgique ont été déplacés fin août et début septembre impactant de la sorte toutes les équipes des divisions 2 et 3 ACFF ainsi que bon nombre d’équipes de provinciales.

Il faut aussi ajouter à ça quelques actions auprès de la CBAS sont encore en cours.



Le conseil d’administration de l’ACFF a donc décidé de prendre les décisions suivantes :

Le début de la compétition dans les divisions 2 et 3 ACFF est fixé au 20 septembre

Le début de la compétition pour les championnats provinciaux est fixé au 13 septembre

En ce qui concerne la reprise des compétitions en jeunes, nous pensons qu’il est préférable de laisser passer la rentrée scolaire et de reprendre le 20 septembre.

Pour ce qui est des modalités spécifiques que les bourgmestres pourraient prendre dans le cadre de la gestion de leur commune, les clubs doivent prendre contact avec les autorités communales faire savoir à l’ACFF si leurs activités peuvent être impactées.