Foot Amateur : La Louvière Centre (N1) a pris une nouvelle direction

Depuis un mois, les clés de La Louvière Centre ont été confiées à une nouvelle direction, avec à sa tête le revenant et fidèle, Oronzo Pupillo. Un grand nettoyage sportif et extra-sportif a été activé en coulisses. Sur le terrain, l’équipe de Nat 1 s’arrache. A quelques jours d’une confrontation francophone de dernier tiers de tableau programmée à Visé, La Louvière Centre (Nat 1) conserve une part de points d’interrogation en coulisses. Une action en Référé introduite par l’ancien président franco-sénégalais Ousmane Saw sera-t-elle traitée dans les prochains jours, comme on en parle du bout des lèvres au sein de la nouvelle cellule dirigeante ? Mystère et boule de gomme est-on tenté d’écrire car l’ancien homme fort des asbl UR La Louvière Centre et Ecole des jeunes, prêt à faire valoir un droit de rachat du club se montre très discret ces derniers temps. Pour mieux réapparaître à un moment donné ? A voir, donc. Voici quelques semaines encore, et au lendemain d’une victoire de l’équipe A à Winkel, Ousmane Saw avait confié à qui voulait bien l’entendre qu’il était en train de remettre La Louvière Centre en ordre administrativement via diverses procédures judiciaires. En ordre ? Le recruteur-superviseur venait en effet d’être désavoué par ses propres partenaires du holding-invest français, récent propriétaires du matricule 213. L’administrateur délégué du club louviérois, Adrien Fuchs, conseiller financier de joueurs faisait également partie des personnes congédiées par le pool des investisseurs de l’Hexagone, actifs, entre autres, dit-on dans les secteurs pharmaceutiques, de l’automobile et du textile.

4 images Ousmane Saw a amené pas mal de joueurs au sein du noyau A. Après trois mois de compétition, beaucoup ont déjà été remerciés. © site URLC

Suite à des tensions très vives à différents échelons du club et une gestion d’ensemble des asbl très discutable, les grands patrons ont, dans le même temps souhaité redonner les clés de la maison à Oronzo Pupillo, ancien entrepreneur pensionné dans le secteur de la chaudronnerie et des machines-outils, originaire de Bari, mais établi tout petit déjà à Haine Saint Pierre. Nommé d’abord président d’honneur en raison de son très long et fidèle investissement dans la vie de l’US Centre et La Louvière Centre, Oronzo retrouvait ainsi la lumière à la faveur de nouvelles assemblées générales extraordinaires sur place voici un mois à peine. Comme trente ans auparavant, il endossait également à nouveau le costume de nouveau président du club, avec son fils entrepreneur Giovanni et Philippe Rafa, un commerçant de la place à ses côtés, ces derniers étant promus à la gestion journalière du club. " Je n’ai fait que répondre positivement à un appel du pied des sept investisseurs français… dont fait partie Ousmane Saw, actionnaire minoritaire (10% d’actions) clarifie Oronzo Pupillo. Si Ousmane conteste ce qu’il appelle un putsch, qu’il règle cela au bon endroit. Cette décision a été prise et est soutenue par des gens qui ont pu se rendre compte que la gestion d’ensemble n’allait pas dans la bonne direction. "

4 images La famille Pupillo est incontournable sur le site très fréquenté de Dienne. © site URLC

Huit personnes ont été remerciées en un mois

Au sortir d’une rencontre perdue 1-5 face à Dessel Sports, et surtout de gros accrochages – pour dire le moins – à la mi-temps avec notamment certains joueurs amenés par Ousmane Saw, l’entraîneur Khalid Karama (ex-Tubize Braine), apprécié du clan Pupillo prenait, dans la foulée des décisions en interne un peu de recul, laissant la place de T1 à David Bourlard, ancien T2, par ailleurs un des enfants du club. Dans un premier temps, l’ancien joueur Marc Antoine Fortuné, amené au coaching par Ousmane Saw conservait son étiquette de T2, mais dans les faits, il apparaît s’être retiré du jeu puisqu’aux dernières nouvelles, on ne voit plus guère l’ancien attaquant du Celtic de Glasgow dans les couloirs du site de la Dienne et du Tivoli.

4 images David Bourlard, le nouveau T1 vient de prendre cinq points en quatre match avec sa nouvelle équipe. © site URLC

De son côté, le Breton Bernard Bouger, qui était manager général de La Louvière Centre lors du début de saison a aujourd’hui retrouvé son poste, au grand contentement de la famille Pupillo. " Nous croyons en lui depuis toujours, insiste le président. Il a la carrure pour cette fonction. Avec Khalid Karama, notre nouveau directeur technique, qui a un œil avisé sur les U19 et U21 oubliés ces derniers temps, ces deux hommes-là remettent lentement mais sûrement de l’ordre dans la maison. Il y a beaucoup de travail, à commencer par le centre de formation qui comprend encore presque 450 jeunes. Nous avons mis des entraîneurs à la porte, remis les bonnes personnes aux bonnes places dans les différents organes de gestion. Des U6 à notre équipe de P3, à présent reprise en mains par Rafaele Zarbo, le nettoyage a été très important. Toutes ces décisions des trente derniers jours payent déjà. Des parents, des supporters, notre fidèle délégué Giovanni Fois et d’autres sont revenus dans leur club. Je vois davantage de sourires. En tant que partenaire du club, j’ai suivi la grande majorité des matches de l’équipe première depuis le début de la saison. J’avais ma petite idée aussi sur ce qui n’allait pas en coulisses en étant une oreille attentive des uns et des autres. Ousmane Saw mis à l’écart par ses propres associés j’insiste, il était clair qu’il y avait un peu beaucoup de ménage à faire également au sein du noyau A. La nouvelle direction a déjà remercié l’ancien préparateur physique Rajabou Issa ainsi que sept joueurs amenés par l’ancien président franco-sénégalais. Il nous reste deux matches en 2021. Celui de Visé dimanche, puis la venue de la lanterne rouge Izegem-Ingelmunster afin de nous faire une idée encore plus précise du groupe A. Il n’est pas exclu que d’autres aient encore leur bon de sortie. Tout dépendra de leur comportement sur le terrain et en coulisses, la semaine aussi. "

"J’ai vu des lions aux dents acérées dans l’arène"

A 73 ans, Oronzo Pupillo conserve beaucoup d’énergie pour un club appelé à fêter ses 100 ans tout prochainement. Il note que si la Louvière Centre se maintient, il y aura peut-être un club de la Ville en trop dans cette Nationale 1, la saison prochaine. Il dit aussi qu’il risque de ne jamais voir le nouveau stade tant désiré par la Raal, mais toujours pas proche d’être en chantier. Il assure enfin ne pas être fermé à une rencontre constructive dans le court terme avec Salvatore Curaba et ses hommes pour que la Raal et l’URLC ne soient pas systématiquement stigmatisées l’une par l’autre. " Je veux rapprocher les hommes et non les opposer", termine Oronzo. "Avant cela, on va tout faire pour se maintenir en Nationale 1. Nous n’avons jamais été ridicules sur le terrain jusqu’ici. Depuis le changement de présidence, nous sommes allés gagner à Winkel, et nous avons partagé face à Heist et surtout Tessenderlo. Cinq jeunes U21 ont été intégrés ces dernières semaines dans le noyau. Aiello, Kaba, Maene étaient titulaires samedi dernier. Ba, Ntumba, Haddouf sont montés au jeu. Kasri, un ancien est revenu dans l’équipe. Je pourrais encore en citer d’autres. J’ai surtout vu des Lions aux dents acérées dans l’arène. Depuis le fameux couac de Dessel (défaite 1-5), nous n’avons concédé que deux buts en quatre matches. Notre souci, c’est le manque de poids offensif. Nous n’avons marqué que deux fois dans ces mêmes quatre dernières rencontres. Si nous voulons rester dans la série, nous devrons nous renforcer dans ce secteur là, dans les prochaines semaines. Khalid Karama et Bernard Bouger y travaillent déjà. Nos investisseurs et la direction actuelle, via sa gestion au quotidien dégageront les moyens adéquats. " La course contre la montre est en route. La Louvière Centre est sur un siège éjectable en ce moment. Mais les concurrents immédiats ne sont tout de même qu’à une (Boom), deux (Knokke) ou trois petites longueurs (Visé)…

