Foot Amateur: l'UR Namur Fosses et Stockay sacrés champions en D3 Amateurs !

Tessenderlo, Deinze, Virton et le Lierse Kempenzonen participent aux playoffs pour monter en D1B. Geel, Alost et le FC Knokke descendent en D2 Amateurs.

Sacrée championne depuis plusieurs semaines déjà, La Louvière Centre évoluera en D1 Amateurs la saison prochaine. Visé, les Francs Borains, le FC Tilleur et la RAAL participeront au tour final pour la montée (seuls les clubs qui ont obtenu leur licence pour la D1 Amateurs peuvent y participer). Walhain, l'Olympic Charleroi et Ciney basculent en D3 Amateurs.

L'UR Namur Fosses est sacrée championne et évoluera en D2 Amateurs la saison prochaine. La Jeunesse Tamines, Stockel et l'Entente Binchoise sont relégués.

Division 3 Amateurs ACFF - série B (30e journée)

28-04-2019 R.FC. Huy A R.RC. Longlier A 5 - 1 28-04-2019 R.US. Givry A R.FC. Union La Calamine A 4 - 3 28-04-2019 R.RC. Mormont A R. Aywaille FC. A 2 - 2 28-04-2019 FC. United Richelle A R.All.FC. Oppagne-Wéris A 6 - 1 28-04-2019 R.RC. Stockay-Warfusée A R.FC. Warnant A 2 - 0 28-04-2019 CS. Onhaye A R.CS. Verlaine A 2 - 1 28-04-2019 R.OC. Meix-devant-Virton A FC. Herstal A 1 - 1 28-04-2019 R.CS. Condruzien A FCB Sprimont A 0 - 3

Stockay est sacré champion et monte en D2 Amateurs.



Longlier, La Calamine et le Condruzien basculent en provinciales.



Le CS Brainois, Givry, Aische, Tournai, Leopold Uccle, Verlaine, Richelle et Onhaye participeront au tour final pour la montée.



Ganshoren (13e de D3 Amateurs A) et Oppagne (13e de D3 Amateurs B) joueront les barrages pour le maintien.