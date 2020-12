Foot amateur : Comment des U23 pros viendraient modifier les séries nationales lors des prochaines saisons

En 2023, voire même avant, les U23 pros pourraient débarquer dans toutes les séries nationales, de la D1B aux D3 des deux Ailes !



Le projet d’intégrer des U23 professionnels au sein des séries D1B, Nationale 1, D2 et D3 tant francophones que néerlandophones est une idée du management de la Pro League et son directeur Pierre François.

L’échec, en 2018 du projet de composer avec des formations U21 dans les divisions supérieures n’a pas refroidi les ardeurs de ces responsables du foot belge. A l’époque, la nouvelle configuration n’avait pu être développée parce que bloquée d’entrée par Gand et d’autres, lesquels n’avaient pas apprécié être écartés du groupe des 4 formations U21 prévues pour se retrouver dans une série à 20 en Nationale 1.

Au départ, le schéma intégrant des U23 pros dans les séries nationales concerne déjà la saison 2022-2023. Lundi dans la journée, le conseil d’administration de la Pro League a reporté le point vers sa prochaine assemblée générale, qui se tiendra le 18 janvier 2021.

La perspective d’une saison blanche en nationale 1, D2 et D3 acff réclame de la patience puisqu’il pourrait n’y avoir aucun montant ni descendant en juin prochain. Les clubs pros seraient aussi enclins à rester à 18, non plus jusqu’en 2021-2022, mais une saison de plus.

Bref, le timing de cette éventuelle réorganisation du foot belge, si elle est avalisée par les pros et les deux ailes amateurs reste à déterminer, tout comme doit être traitée la question des séries à 16 ou 18 au niveau Nat 1, D2 et D3 acff, quels descendants et montants à chaque niveau et enfin, quel serait le droit d’inscription à verser par un club pro pour voir ses U23 évoluer dans une division supérieure.

"S’il y a une saison blanche pour les séries supérieures en dessous de la D1B, le projet sera juste mis au frigo un an, insiste Christian Bartosch, membre du Conseil Supérieur de la Fédération, l’organe qui entérine toutes les grandes décisions. Il peut toujours capoter, mais a priori, pensé comme il l’a été, il devrait faire son chemin moins difficilement. Les pros l’ont déjà compris : les U23 de Bruges, même s’ils n’ont glané jusqu’ici que quelques points en D1B sont déjà assimilés à une vraie équipe. Tous ces joueurs ont pris de la valeur sportive et surtout économique."