Fin du mercato : bonnes affaires chez les joueurs libres?

Avec ce mercato si particulier, les joueurs arrivés en fin de contrat cet été ont eu de longues semaines pour se trouver un nouveau port d'attache. Et si certains, comme Edison Cavani à Manchester United, n'ont pas attendu la fin de la période des transferts, d'autres sont toujours à la recherche d'un contrat et sont libres de signer dans un nouveau club.

Et quelques grands noms figurent dans cette liste: Mario Mandzukic (ex Juventus et, plus récemment, Al-Duhail au Qatar) , Mario Götze (ex Borussia Dortmund), Daniel Sturridge (ex Chelsea, Liverpool, et dernièrement, Trabzonspor), Jack Wilshere (ex Arsenal et West Ham), Alexandre Pato (ex AC Milan et en fin de contrat à Sao Paulo), ou Ezequiel Garay (ex Zénit et Valence). On notera aussi les anciens internationaux français Hatem Ben Arfa ou Samir Nasri.

Mais le dernier exemple cité, dont la période passée au Sporting d'Anderlecht n'aura pas laissé un souvenir impérissable, rappelle la difficulté de connaitre l'état de forme de joueurs souvent en fin de carrière et surtout à la recherche d'un dernier - et si possible lucratif - contrat.

De plus, les clubs engagés sur la scène européenne ne doivent plus trop trainer. S'ils désirent inscrire leur nouvelle recrue dans la liste des joueurs sélectionnables pour les rencontres européennes, ils doivent l'inscrire au plus tard ce mardi 6 octobre. Sans quoi, le club devra se contenter de sa présence dans les compétitions nationales.