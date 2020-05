Fin du championnat d'Angleterre chez les dames, mais Tessa Wullaert n'est pas encore championne

Alors qu’un redémarrage de la Premier League masculine de football se profile à l’horizon, la Fédération anglaise de football (FA) a décidé lundi de mettre un terme définitif à la saison dans les deux premières divisions du football féminin. Les titres de la Super League féminine et du Championship féminin n’ont pas encore été attribués et toute promotion et relégation doivent encore être jugées.

En Super League, il restait encore 45 matchs à jouer cette saison. La Red Flame Tessa Wullaert était en tête du classement avec son équipe de Manchester City, avec un point d’avance sur Chelsea et quatre sur Arsenal, mais ne peut donc pas encore se considérer comme championne d’Angleterre.

"Nous avons pris cette décision dans l’intérêt du football féminin, après avoir reçu de nombreuses réponses des clubs", a déclaré la FA sur son site. "Maintenant, toutes les parties concernées peuvent se concentrer sur la saison à venir. Le bien-être des clubs et des joueuses restera notre principale préoccupation. En outre, nous allons mener une enquête approfondie sur les défis logistiques, opérationnels et financiers auxquels le football est confronté".

Des décisions sportives encore en attente

"Après une consultation complète et approfondie avec les clubs, le Bureau de la FA en charge de la Super League et du Championship féminins a discuté des diverses recommandations qui seront envoyées au Comité exécutif de la FA afin de déterminer le résultat sportif le plus approprié pour la saison 2019-2020. Il s’agira notamment d’identifier les inscriptions pour la Ligue des champions féminine de l’UEFA 2020-2021, qui seraient basées sur le mérite sportif de la saison 2019-2020 en Super League féminine".

Manchester City a déclaré sur son site qu’il "attend maintenant le résultat des discussions concernant le classement final du championnat". Le club de Tessa Wullaert précise être déçu de ne pas pouvoir terminer la saison, mais comprend la complexité de la situation : "(Nous) soutenons la décision de la FA. Notre priorité reste la sécurité et le bien-être de nos joueuses et de notre personnel, et nous allons maintenant passer aux préparatifs de la saison prochaine".